Опытные огородники уже давно знают, что прорывание сорняков – это далеко не самый эффективный способ борьбы с сорняками, сообщает 24 Канал. Поэтому используют взамен другой, гораздо более простой метод.

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Как избавиться от сорняков на огороде?

Сейчас можно найти немало средств, которые подавляют сорняки – и они чрезвычайно эффективны и быстрые.

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Впрочем, если вы не хотите тратить деньги на борьбу с сорняками, или же не хотите использовать химию на огороде, вместо этого вы можете прибегнуть к народным средствам.

Опилки

Для того, чтобы сорняки не пробивались на грядках и междурядьях, нужно распределить опилки тонким слоем между грядками и рядками. Нежелательные растения не смогут пробиться к солнцу, а вот на овощи этот метод негативно не повлияет негативно.

На самом деле совсем наоборот – опилки выступают как полезная мульча для овощей и ягод, ведь они могут удерживать влагу внутри почвы и обеспечивают хорошую воздухопроницаемость.



Сорняки можно уничтожить с помощью опилок / Фото Pexels

Уксус

Этот метод борьбы с сорняками заслуженно считается одним из самых эффективных. Для того, чтобы приготовить раствор, нужно взять 6% уксус и развести его водой в пропорции 1:1, а потом добавить 2 столовые ложки соли.

Такая смесь идеально подходит для обработки однолетней травы – она выжжет ее до самых корней, и достаточно будет всего одной обработки. Но проводить такое опрыскивание возле важных культур не стоит, ведь вы можете навредить и им также.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие растения могут "задушить" сорняки – нужно только посадить их в саду.

Укрепление

Достаточно всего лишь полить сорняки кипятком, а тогда можно удалить их вместе с корнями. Такой метод неплохо подходит и для борьбы с травой, что непрерывно прорастает на дорожках.

Спирт, уксус и лимонная кислота

Для приготовления этого действенного средства нужно смешать:

400 граммов уксуса;

50 граммов спирта;

3 столовые ложки лимонной кислоты.

Раствор хорошо размешайте и разведите с водой в соотношении 1:1. После этого можно использовать его для опрыскивания нежелательной растительности. Но будьте осмотрительны – такое средство не пойдет на пользу вашим овощам.

Аммиачная селитра

Использование аммиачной селитры является чрезвычайно эффективным – один килограмм вещества нужно развести в ведре воды и распылить на траву. Раствор может уничтожить любые сорняки с первого раза, но не навредит почве.