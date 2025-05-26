Сорняки порой удалить очень непросто – особенно в случае, если вы хотите избежать использования химических гербицидов или не хотите часами вырывать их самостоятельно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, делать этого и не нужно – есть другой, в разы проще способ.

Интересно Что делать, чтобы не желтели листья розы: болезнь можно легко вывести

Манжетка мягкая

Мягкая манжетка – это растение, которое может задушить сорняки двумя разными способами сразу. В то же время она еще и может порадовать красивыми цветами, напоминающие крошечные звездочки.

Манжетка имеет большое, округлые листья, что она разбрасывает вокруг, забирая у сорняков доступ к солнечному свету, и так подавляя их. Кроме того, она еще и выбрасывает достаточно большое количество вертикальных цветоносов, забирая у сорняков шанс на развитие и таким образом.

Кроме того, красивые желто-зеленые цветы манжетки мягкой могут стать идеальным дополнением и к садовой композиции, и для букета в вазе.

До речі, знайти насіння та саджанці за найкращими цінами можна на Prom. А ще добрива, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Живучка ползучая

Это растение имеет еще одно название – горлянка ползучая, и если у вас в саду есть тенистый участок, где постоянно прорастают сорняки, он может стать идеальным местом для этого цветка. Живучка сдерживает сорняки, равномерно разрастаясь по всей поверхности почвы и пуская глубокие корни.

А все листья растений соединяются в единый покров, не оставляя сорнякам ни одного свободного миллиметра почвы. Растение вырастает всего на несколько сантиметров высотой, но благодаря красивым фиолетовым цветкам оно придаст вашему саду живого и уютного вида.

Кстати, ранее мы делились растениями, которые можно посадить на самом жарком участке сада – они будут цвести даже без полива.

Хоста



Хоста может быстро уничтожить сорняки / Фото Pexels

Хосты бывают разных размеров, а это значит, что вы обязательно найдете ту разновидность, что подойдет к вашему ландшафту и размеру сада. Хотя листья растения зимой и отмирают, с весны и до осени весь участок будет покрыт красивым зеленым ковром, создавая под ним настолько темную среду, что сорняки никак не смогут прорасти.

Хосты хорошо растут и в тени, и на солнце. Кроме того, вы можете выбрать виды с различными цветами листьев и узорами на них. А некоторые из них также имеют красивые цветы, что гарантированно украсят ваш сад.