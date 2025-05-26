Когда наблюдается пожелтение листьев, то кусты роз оголяются снизу, пишет 24 Канал со ссылкой на Gradina Max. Для того, чтобы избавиться от этой болезни, розы необходимо обязательно пролечить.

Читайте также Как стимулировать рост роз: попробуйте лайхфаки для пышного цветения

Как избавиться от желтых листьев на розах

Прежде всего надо внести азотные удобрения под растение – это может быть мочевина, навоз, компост или птичий помет. Впрочем, надо знать и о том, что поражение цветов вредителями и болезнями является еще одной причиной пожелтения. Именно из-за определенных инфекционных заболеваний на листьях появляются желтые пятна.

До речі, знайти добрива для троянд за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Если к цветам вцепилась тля и паутинный клещ, то они могут высасывать сок из листьев роз, а это приведет к пожелтению и поражению листьев. Специалисты советуют в таком случае лечить растения инсектицидами или фунгицидами. Такое лечение должно помочь, но если нет, тогда стоит обратить внимание на другие причины инфицирования.



От желтых листьев можно легко избавиться / Фото Pexels

Заболевание хлорозом

Это означает, что цветам не хватает железа, как следствие – листья начинают желтеть. Лечить нужно железным купоросом или другими средствами, которые можно найти в магазинах.

Перелив или недолив

Неправильный уход за кустами вызывает стресс, который меняет цвет листьев и приводит к усыханию. Чтобы вылечить розы, надо всего лишь привести в норму режим полива.

Кстати, ранее мы уже рассказывали об одной популярной ошибке, что портит цветение роз.

Недостаток микроэлементов

Если цветами недостаточно железа, магния или марганца, тогда возникает пожелтение листьев. Лечить в таком случае нужно именно теми микроэлементами, которым их не хватает.