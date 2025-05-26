Коли спостерігається пожовтіння листя, то кущі троянд оголюються знизу, пише 24 Канал з посиланням на Gradina Max. Для того, щоб позбутися цієї хвороби, троянди необхідно обов’язково пролікувати.

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Як позбутися жовтого листя на трояндах

Перш за все треба внести азотні добрива під рослину – це може бути сечовина, гній, компост чи пташиний послід. Втім, треба знати й про те, що ураження квітів шкідниками та хворобами є ще однією причиною пожовтіння. Саме через певні інфекційні захворювання на листях з’являються жовті плями.

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Якщо до квітів вчепилася попелиця й павутинний кліщ, то вони можуть висмоктувати сік з листя троянд, а це призведе до пожовтіння й ураження листя. Фахівці радять в такому випадку лікувати рослини інсектицидами чи фунгіцидами. Таке лікування має допомогти, але якщо ні, тоді варто звернути увагу на інші причини інфікування.



Жовтого листя можна легко позбутися / Фото Pexels

Захворювання хлорозом

Це означає, що квітам не вистачає заліза, як наслідок – листя починає жовтіти. Лікувати потрібно залізним купоросом чи іншими засобами, які можна знайти в магазинах.

Перелив чи недолив

Неправильний догляд за кущами викликає стрес, який змінює колір листя й призводить до всихання. Щоб вилікувати троянди, треба всього лише привести в норму режим поливу.

До речі, раніше ми вже розповідали про одну популярну помилку, що псує цвітіння троянд.

Недолік мікроелементів

Якщо квітами недостатньо заліза, магнію чи марганцю, тоді виникає пожовтіння листя. Лікувати в такому випадку потрібно саме тими мікроелементами, яким їх не вистачає.