Що вже потрібно сіяти у лютому та коли для цього ідеальні дні: місячний календар городника

Попри те, що лютий – це зимовий місяць, досвідчені городники знають, що час відпочинку вже минув. Саме у лютому починається посів розсади та з'являється чимало інших завдань.

Для того, аби врожай на городі та посіви порадували, чимало дачників та садівників намагаються планувати свої дії згідно з місячним календарем. І 24 Канал розповідає про те, в які фази Місяця варто садити ті чи інші рослини.

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Що потрібно зробити на городі в лютому?

Перше, що радять зробити в лютому фахівці – це почати сіяти розсаду. Більшість культур можна починати висаджувати вже у другій половині місяця. А також в лютому потрібно доглянути за садом перед його весняним пробудженням: побіліть дерева, приберіть сміття, розставте пастки для гризунів.

Також потрібно видалити хворі та мертві гілки на деревах та кущах, висадити молоді саджанці. Для дачників також важливо підготувати ділянку для майбутніх посівів: розпушіть та підживіть землю, а тоді подумайте, що саме і де ви будете садити.

Не варто забувати і про сільськогосподарський реманент: зараз саме час привести його до ладу, заточити та почистити.

Також підготуйте насіння та цибулини до майбутніх посівів. Якщо ви купили його в спеціальному магазині, тоді цей крок можна пропустити. А ось якщо матеріал був зібраний самостійно, потрібно знезаразити матеріал, загартувати та проростити.

Якщо на ділянці посаджені озимі культури, акуратно розпушіть ґрунт та замульчуйте грядки – вже зовсім скоро на них з'являться паростки.

Сприятливі дні для посадки рослин у лютому 2025

Протягом лютого є кілька загально сприятливих днів для посіву рослин – 1, 4, 5, 8-10, 15-24 числа. А ось 12, 25 – 28 краще утриматися від будь-яких дій на городі та з землею – посаджені в ці дні рослини можуть не зійти.

Коли садити коренеплоди:

Селера, петрушка на корінь – 16 – 24.

Картопля та топінамбур – 16 – 20, 23, 24.

Батат – 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24.

Редис, редька, ріпа – 1 – 5, 9, 10, 16 – 20, 23, 24.

Коли садити цибулеві:

Цибуля ріпчаста та на зелень – 16 – 20, 23, 24.

Часник – 4, 5, 16 – 24.

Цибуля порей – 4, 5, 16 – 24.

Коли садити овочі:

Перець та баклажани – 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24.

Кабачки, патисони – 1 – 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24.

Гарбуз – 9, 10, 23, 24.

Коли садити декоративні рослини: