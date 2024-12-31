У ранковій запашній чашці кави чи чаю можна знайти не тільки заряд енергії на день, але й натхнення на створення картин, композицій чи книг. І 24 Канал разом з українським виробником кави Gemini розібралися, яких же кавових і чайних ритуалів дотримувалися і все ще дотримуються відомі люди.

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Які напої пили відомі письменники?

Що може краще надихнути на написання тексту, аніж горнятко гарячої запашної кави? Саме так думала Вірджинія Вулф – британська письменниця, літературна критикиня та ікона фемінізму.

Письменниця була однією з найвизначніших постатей літературного модернізму ХХ століття, написала десятки творів, які переклали понад 50 мовами. Найбільш відома її фраза така: "У кожної жінки, якщо вона збирається писати, повинні бути гроші і своя кімната". А ще, вочевидь, кава – бо сама Вулф вважала її надзвичайно важливою для власного творчого процесу.

Письменниця полюбляла турецьку каву зі спеціями і часто пила її, працюючи над своїми текстами.

Я буду дрейфувати – я буду сидіти на тротуарах і пити каву – я буду мріяти; Я витягну свій розум із залізної клітки й дозволю йому поплисти – цього чудового жовтня,

– писала Вулф.



Вірджинія Вулф, Фото 1927 року / Getty Images

Любов до кави полонила і ще одного надзвичайно відомого письменника – Френка Баума. Американець, що написав "Дивовижного чарівника країни Оз", просто обожнював гарячий ароматний напій.

"Чарівника країни Оз" Баум написав 1900 року, і протягом кількох наступних років книга очолювала список бестселерів. 1903 автор разом із композитором Тітьєнзом поставив однойменний мюзикл, який отримав кілька сезонів аншлагу на Бродвеї.

Зараз книга переживає другий пік популярності – а все через фільм "Чародійка" – адаптацію мюзиклу про Ельфабу та Глінду – двох героїнь книги Баума.

У письмі Френк Баум дотримувався суворого ритуалу, і кава відігравала у ньому далеко не останню роль. Перш за все, щоранку письменник прокидався о восьмій, а тоді сідав снідати.

За сніданком він пив каву – обов'язково з вершками та цукром, і міг випити по чотири чи п'ять чашок за раз! Після цього письменник виходив на прогулянку садом для натхнення, і тільки тоді сідав писати.

Улюблені напої акторів

Акторське мистецтво – зовсім непросте і також потребує чимало натхнення. І Анджеліна Джолі, відома голівудська акторка, шукає його у чайові – одному з її улюблених напоїв. Втім, окрім чорного та зеленого, вона часом п'є і набагато більше незвичний чай – а саме часниковий!



Анджеліна Джолі / Getty Images

Не в одному інтерв'ю зірка ділилася, що замочує свіжий часник у гарячій воді та п'є цей напій, аби залишатися у формі. І, вочевидь, для неї це працює!

Але якщо вже говорити про відданість гарячим напоям, то тут варто згадати Г'ю Джекмана – людину, яка настільки любить каву, що створила свій бренд напою. Актор вже відомий не тільки роллю Росомахи в серіалі "Люди ікс", але й своїм кавовим бізнесом. Натхнення на його створення прийшло до нього під час подорожі до Ефіопії, де він зустрів фермера, що вирощував каву Дукале.



Г'ю Джекман / Getty Images

Гармонія між нотами та напоями: що п'ють музиканти

Так вже збіглося, що один з найвидатніших композиторів усіх часів, Джон Себастьян Бах, виявився також фанатом кави. Він настільки її любив, що 1732 року навіть написав коротку оперу про свою одержимість цим напоєм, яку так і назвав – "Кавова кантата".

Опера розповідає про молоду, жваву жінку на ім'я Арія, яка просто обожнює каву. Її суворий батько, звісно ж, категорично проти того, щоб його донька споживала кофеїн, і намагається заборонити їй вживати напій, оскільки в той час це вважалося небезпечним суспільним "пороком". На щастя, з того часу чимало речей змінилося, і суспільство схаменулося!



Джоан Себастьян Бах / Getty Images

Ще одна велика любителька напою з чорних зерен – Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка. Фіцджеральд називали королевою джазу та "першою леді американської пісні". За свою 59-річну кар'єру вона записала понад 70 альбомів та продала понад 40 мільйонів копій своїх платівок.

І, звісно ж, серед усіх пісень знайшлася й одна, присвячена каві – "Black coffee". Вона розповідає про жахливе розставання та каву, яка допомагає їй пройти через нього – і це зовсім не пісня про кохання, а скоріше історія, що розбиває серце.

Пісня була написана 1948 року, але згодом ще й стала частиною саундтреку до фільму 1960 року "Нехай ніхто не напише мою епітафію".

Натхнення для полотен: які художники найбільше любили каву?

Серед пантеону відомих митців Ван Гог – це той, про кого точно не можна забути. І відомий він не тільки своїм талантом, але й прихильністю до кави. Напій повпливав навіть на деякі його картини; найбільш яскравий приклад – позачасовий шедевр натюрморту "Кавник", що художник написав 1888 року.

На полотні зображена проста композиція, що під пензлем митця набуває піднесеного вигляду: скромний кавник в супроводі гармонійного дуету чашки та блюдця, що передає тиху красу спокійного ранку.



"Кавник", картина 1888 року / Getty Images

Про свою глибоку любов до кави Ван Гог писав також у своїх сердечних листах до свого брата Тео.

Я намагався підбадьорити свій дух і знайшов розраду в заспокійливих обіймах чашки кави, що димить,

– писав Ван Гог 1888 року.

Окрім того, як і чимало митців того часу, художник проводив чимало часу у різних паризьких кав'ярнях, де не тільки малював ескізи, але й насолоджувався запашним напоєм.

Ще один митець, який відомий не тільки художнім генієм, але й глибоким поціновуванням кави – це Пабло Пікассо. Він також чимало часу проводив у кав'ярнях Парижа, де зустрічався з інтелектуалами та колегами митцями.

Там, серед дискусій про політику та мистецтво, він і сам втілював своє бачення світу на полотні. І, звісно ж, паризькі заклади також вплинули на формування цього світогляду, дали йому натхнення, що лейтмотивом проходить через його творчість. Певно, найкращим свідченням його глибокої любові до кави є його картини на тему напою.

Отож, чай та кава можуть бути не просто напоями, що дають енергію та сили, але й джерелом натхнення та творчості. Знаходьте натхнення у власних ритуалах із напоями від Gemini! Обирайте найкращу каву та чай для будь-якого настрою на нашому сайті store.gemini.ua.