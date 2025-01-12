Як помити аерогриль: ці поради потрібно знати всім

Останні кілька місяців аерогриль набрав широкої популярності. Його придбали вже безліч людей задля приготування хрустких страв з мінімальним додаванням олії. Для того, щоб пристрій ефективно працював, його необхідно регулярно очищувати.

Якщо більшість знайомі з тим, як правильно мити мультиварку, то поради щодо миття аерогрилю ще знають не всі, пише 24 Канал з посиланням на експертку з домашніх лайфхаків Марту Стюарт.

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Аерогриль не варто витирати просто паперовими рушничками, його треба мити, бо після кожного використання на ньому є залишки їжі, олія та жир. Якщо їх вчасно не відмити, то вони накопичаться та утворять жир, який буде не так вже й легко очистити. Брудний аерогриль може погано працювати, тому регулярне миття забезпечить його належне функціонування.

Як потрібно мити аерогриль

Важливо пам’ятати, що потрібно мити всі знімні частини після використання – кошик, тарілку для продуктів та інші деталі. Більшість їх можна мити в посудомийній машині, але краще це все-таки робити вручну.



Аерогриль треба мити правильно / Фото Pinterest

Після завершення приготування їжі аерогриль потрібно вимкнути, від’єднати від мережі й дати приладу охолонути. Вже коли кошик і тарілка охолонуть, вийміть їх та опустіть в теплу воду з миючим засобом. Для миття знадобиться м’яка неабразивна губка та волога тканина.

Як правильно очищувати аерогриль

Кожен раз перед миттям прилад його треба обов’язково виключати з електромережі. Далі треба зняти знімні частини, а саме – кошик, тацю й тарілку для продуктів. Сильно брудні деталі треба замочити в мильній воді на 30 хвилин, а тоді додатково очистити губкою. Абразивні матеріали не варто використовувати, бо вони подряпають поверхню.

Не можна занурювати у воду головний блок аерогриля, бо він може пошкодити електричні компоненти. Після зняття всіх знімних частин, внутрішню поверхню пристрою потрібно протерти вологою тканиною й видалити всі залишки їжі та жир, при цьому не використовуючи хімічні засоби.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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До останнього кроку належить очищення зовнішньої поверхні. Її треба протерти вологою ганчіркою. Не забудьте добре протерти панель управління та кнопки. Щоб запобігти пошкодженню електроніки, уникайте надмірної кількості води.

Щоб аерогриль залишався чистим, використовуйте пергаментний папір чи алюмінієву фольгу, щоб уникати надмірного забруднення внутрішніх поверхонь. Ці прості кроки допоможуть зберегти аерогриль в ідеальному стані.