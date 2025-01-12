Как помыть аэрогриль: эти советы нужно знать всем

Последние несколько месяцев аэрогриль набрал широкую популярность. Его приобрели уже множество людей для приготовления хрустящих блюд с минимальным добавлением масла. Для того, чтобы устройство эффективно работало, его необходимо регулярно очищать.

Если большинство знакомы с тем, как правильно мыть мультиварку, то советы по мытью аэрогриля еще знают не все, пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта по домашним лайфхакам Марту Стюарт.

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Аэрогриль не стоит вытирать просто бумажными полотенцами, его надо мыть, потому что после каждого использования на нем есть остатки пищи, масло и жир. Если их вовремя не отмыть, то они накопятся и образуют жир, который будет не так уж и легко очистить. Грязный аэрогриль может плохо работать, поэтому регулярное мытье обеспечит его надлежащее функционирование.

Как нужно мыть аэрогриль

Важно помнить, что нужно мыть все съемные части после использования – корзину, тарелку для продуктов и другие детали. Большинство их можно мыть в посудомоечной машине, но лучше это все-таки делать вручную.



Аэрогриль надо мыть правильно / Фото Pinterest

После завершения приготовления пищи аэрогриль нужно выключить, отсоединить от сети и дать прибору остыть. Уже когда корзина и тарелка остынут, выньте их и опустите в теплую воду с моющим средством. Для мытья понадобится мягкая неабразивная губка и влажная ткань.

Как правильно очищать аэрогриль

Каждый раз перед мытьем прибор его надо обязательно выключать из электросети. Далее надо снять съемные части, а именно – корзину, поднос и тарелку для продуктов. Сильно грязные детали надо замочить в мыльной воде на 30 минут, а тогда дополнительно очистить губкой. Абразивные материалы не стоит использовать, потому что они поцарапают поверхность.

Нельзя погружать в воду главный блок аэрогриля, потому что он может повредить электрические компоненты. После снятия всех съемных частей, внутреннюю поверхность устройства нужно протереть влажной тканью и удалить все остатки пищи и жир, при этом не используя химические средства.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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К последнему шагу относится очистка внешней поверхности. Ее надо протереть влажной тряпкой. Не забудьте хорошо протереть панель управления и кнопки. Чтобы предотвратить повреждение электроники, избегайте чрезмерного количества воды.

Чтобы аэрогриль оставался чистым, используйте пергаментную бумагу или алюминиевую фольгу, чтобы избежать чрезмерного загрязнения внутренних поверхностей. Эти простые шаги помогут сохранить аэрогриль в идеальном состоянии.