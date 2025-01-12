Если вы хотите, чтобы микроволновая печь работала исправно годами, и вам не пришлось ее слишком часто мыть и ремонтировать, стоит запомнить, какие вещи ставить в нее точно нельзя, сообщает 24 Канал.
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Какую посуду нельзя ставить в микроволновку?
Существуют некоторые виды посуды, с которыми стоит быть очень осторожными, ведь они могут повредиться в микроволновой печи, или же испортить ваш прибор. Поэтому лучше не использовать его для нагрева пищи.
- Хрусталь. Из-за содержания серебра и свинца волны будут отражаться внутри печи, и это может привести к ее порче. А ваша посуда непременно лопнет.
- Фарфор. С этим тонким деликатным материалом стоит быть очень осторожными, и точно не стоит подвергать его высоким температурам.
- Обычное стекло. Оно нагревается очень быстро – и значительно быстрее, чем продукты, и из-за этого не подходит для микроволновой печи.
- Металл. Не только тарелки и чашки, но и металлический рисунок на посуде могут повредить печку. Из-за них внутри появятся искры, и микроволновка выйдет из строя.
- Глина. Нельзя использовать в микроволновке изделия из обычной глины, не имеющей защитного слоя глазури.
- Пластик. В режиме гриля в микроволновку ни за что нельзя ставить пластиковые тарелки. Из-за этого материал может расплавиться и потерять свои свойства.
Некоторая посуда не подходит для микроволновки / Фото Pexels
Какие продукты нельзя класть в микроволновку?
Так, осторожными стоит быть не только с посудой, но и с некоторыми продуктами, которые могут испортиться или повредить прибор.
- Виноград. Часто эту ягоду можно встретить в салатах или десертах. Но если вы разогреете в микроволновке что-то, содержащее свежий виноград, он может превратиться в "расплавленную плазму" и взорваться внутри прибора.
- Сырые яйца. Идея приготовить яйца в микроволновке кажется удачной только на первый взгляд. В печи они мгновенно взорвутся, и как минимум создадут много беспорядка, а то и повредят микроволновую печь.
- Обработанное мясо. Под воздействием излучения из микроволновки обработанное мясо образует продукты окисления холестерина. А это может привести к появлению некоторых неприятных заболеваний.
- Перец чили. Он имеет в своем составе взрывоопасный элемент, а именно капсаицин. Под прямыми электромагнитными лучами он начнет дымить и может даже загореться.