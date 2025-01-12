Якщо ви хочете, аби мікрохвильова піч працювала справно роками, і вам не довелося її надто часто мити та ремонтувати, варто запам'ятати, які речі ставити у неї точно не можна, повідомляє 24 Канал.
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Який посуд не можна ставити у мікрохвильовку?
Існують деякі види посуду, з якими варто бути дуже обережними, адже вони можуть пошкодитися у мікрохвильовій печі, або ж зіпсувати ваш прилад. Тож краще не використовувати його для нагрівання їжі.
- Кришталь. Через вміст срібла та свинцю хвилі будуть відображатися всередині печі, і це може призвести до її псування. А ваш посуд неодмінно лусне.
- Порцеляна. З цим тонким делікатним матеріалом варто бути дуже обережними, і точно не варто піддавати його високим температурам.
- Звичайне скло. Воно нагрівається дуже швидко – і значно швидше, ніж продукти, і через це не підходить для мікрохвильової печі.
- Метал. Не тільки тарілки й чашки, але й металевий малюнок на посуді можуть пошкодити пічку. Через них всередині з'являться іскри, і мікрохвильовка вийде з ладу.
- Глина. Не можна використовувати у мікрохвильовці вироби зі звичайної глини, що не має захисного шару глазурі.
- Пластик. У режимі гриля в мікрохвильовку нізащо не можна ставити пластикові тарілки. Через це матеріал може розплавитися та втратити свої властивості.
Деякий посуд не підходить для мікрохвильовки / Фото Pexels
Які продукти не можна класти у мікрохвильовку?
Так, обережними варто бути не тільки з посудом, але й з деякими продуктами, які можуть зіпсуватися чи пошкодити прилад.
- Виноград. Часто цю ягоду можна зустріти у салатах чи десертах. Та якщо ви розігрієте у мікрохвильовці щось, що містить свіжий виноград, він може перетворитися на "розплавлену плазму" та вибухнути всередині приладу.
- Сирі яйця. Ідея приготувати яйця у мікрохвильовці здається вдалою тільки на перший погляд. У пічці вони миттєво вибухнуть, і щонайменше створять багато безладу, а то й пошкодять мікрохвильову піч.
- Оброблене м'ясо. Під впливом випромінювання з мікрохвильовки оброблене м'ясо утворює продукти окислення холестерину. А це може призвести до появи деяких неприємних захворювань.
- Перець чилі. Він має у своєму складі вибухонебезпечний елемент, а саме капсаїцин. Під прямими електромагнітними променями він почне диміти та може навіть загорітися.