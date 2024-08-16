Як правильно мити гейзерну кавоварку: цінні поради від експертів

Від миття гейзерної кавоварки залежить не лише те, наскільки вона буде чистою, але й її смак. Щоб смак кави був насиченим, її треба правильно мити.

Щоб створити концентрований напій, гейзерні кавоварки використовують тиск пари. Тоді напій на смак стає ближчим до еспресо. Щоб смак кави був завжди однаковим – дотримуйтеся певних правил.

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Після завершення приготування кавоварці треба повністю дати охолонути. Далі відкрутіть окремі відсіки та промийте кожну камеру гарячою водою. Усі плями треба витерти. Це важливо зробити, бо залишки кави можуть підгоріти під час наступного приготування, а це зіпсує смак. Після цього висушіть ємність тканиною з мікрофібри.

Важливий момент! Гейзерні кавоварки не рекомендовано мити в посудомийній машині, бо мийні засоби для цього девайсу є жорсткими та можуть проникнути в поверхню, а це призведе до зміни смаку напою. Часом може навіть відчуватися мильний присмак.



Поради щодо миття кавоварки / Фото Pexels

Як очистити кавоварку від вапняного нальоту

На кавоварці може бути білий наліт, тоді треба використати сильний засіб, щоб розщепити накопичення мінералів.

Для цього вам потрібно взяти оцет, оскільки його кислота добре роз’їдає мінеральні відкладення. Оцет контактуючи з карбонатом кальцію, перетворює його на різновид солі, яку воду легко вимиє.

Все, що треба зробити – це додати у воду 2 чайні ложки оцту. Закрутіть верхню кришку та поставте ємність на плитку до закипання води. Після цього суміш вилийте й промийте кавоварку водою для видалення всіх залишків.

Після такого миття каву не варто одразу готувати. Перші 3 порції варто вилити, щоб усунути залишковий присмак.

Чим замінити оцет

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Якщо оцту під рукою немає – скористайтеся лимонною кислотою, який теж легко видалить плями від жорсткої води. Для очищення треба зробити все те саме: наповнити кавоварку, додати 2 чайні ложки кислоти у воду, поставити на плиту та довести до кипіння.