Как правильно мыть гейзерную кофеварку: ценные советы от экспертов

От мытья гейзерной кофеварки зависит не только то, насколько она будет чистой, но и ее вкус. Чтобы вкус кофе был насыщенным, ее надо правильно мыть.

Чтобы создать концентрированный напиток, гейзерные кофеварки используют давление пара. Тогда напиток на вкус становится ближе к эспрессо. Чтобы вкус кофе был всегда одинаковым – придерживайтесь определенных правил.

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После завершения приготовления кофеварке надо полностью дать остыть. Далее открутите отдельные отсеки и промойте каждую камеру горячей водой. Все пятна надо вытереть. Это важно сделать, потому что остатки кофе могут подгореть во время следующего приготовления, а это испортит вкус. После этого высушите емкость тканью из микрофибры.

Важный момент! Гейзерные кофеварки не рекомендуется мыть в посудомоечной машине, потому что моющие средства для этого девайса являются жесткими и могут проникнуть в поверхность, а это приведет к изменению вкуса напитка. Иногда может даже ощущаться мыльный привкус.



Советы по мытью кофеварки / Фото Pexels

Как очистить кофеварку от известкового налета

На кофеварке может быть белый налет, тогда надо использовать сильное средство, чтобы расщепить накопления минералов.

Для этого вам нужно взять уксус, поскольку его кислота хорошо разъедает минеральные отложения. Уксус контактируя с карбонатом кальция, превращает его в разновидность соли, которую воду легко вымоет.

Все, что надо сделать – это добавить в воду 2 чайные ложки уксуса. Закрутите верхнюю крышку и поставьте емкость на плитку до закипания воды. После этого смесь вылейте и промойте кофеварку водой для удаления всех остатков.

После такого мытья кофе не стоит сразу готовить. Первые 3 порции стоит вылить, чтобы устранить остаточный привкус.

Чем заменить уксус

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Если уксуса под рукой нет – воспользуйтесь лимонной кислотой, который тоже легко удалит пятна от жесткой воды. Для очистки надо сделать все то же самое: наполнить кофеварку, добавить 2 чайные ложки кислоты в воду, поставить на плиту и довести до кипения.