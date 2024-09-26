Чим треба мити холодильник: цей інгредієнт здивує та вразить всіх

Холодильник з нержавіючої сталі з гладкою блискучою поверхнею здатен залишати на собі відбитки пальців чи з часом накопичувати плями від бруду. Відмити його зовнішню сторону можна досить просто завдяки секретному інгредієнту.

Під час миття холодильник можна подряпати, тому його варти мити ганчіркою і в жодному разі не дротиком чи абразивною стороною губки, пише Parade.

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Чим помити поверхню холодильника

Експертка Розалін Деніелс розповіла, що для очищення холодильника потрібен паперовий рушник та оливкова олія. На рушник треба нанести крапельку олії та витерти цим розчином холодильник. Цим методом можна позбутися від жирних відбитків плям та незначного бруду.

Однак будьте обережними та не використовуйте занадто багато олії, оскільки це може зробити поверхню холодильника жирною. А от одна крапелька допоможе відчистити холодильник до блиску.

Замість паперового рушничка можна використовувати серветку з мікрофібри. Вона гладка, тож не зможе пошкодити поверхню.



Поверхню холодильника можна легко відмити / Фото Pexels

Окрім оливкової олії можна застосувати суміш оцту та води в однаковому співвідношенні та протерти цим розчином холодильник. Складні плями можна видалити за допомогою харчової соди, яку треба розвести з водою до утворення кашки. Нею треба відполірувати зовнішні дверцята холодильник.

Часом холодильник може мати не зовсім приємний запах всередині. У такому випадку його треба помити розчином, що складається з харчової соди та оцту. На 1 літр гарячої води потрібна 1 столова ложка соди. Чи розчином треба обробити полиці, ящики та всі інші забруднені місця, а потім все витріть ганчіркою змоченій в чистій воді.

Середину холодильника можна помити соком лимона. Треба всього лише кілька крапель нанести на кухонну губку та промити нею поверхні. Цей метод допомагає вивести неприємний запах. Від поганого аромату також допомагає частинка лимона, яку треба поставити на поличку та змінювати кожних 2 дні.