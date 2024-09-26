Чем надо мыть холодильник: этот ингредиент удивит и поразит всех

Холодильник из нержавеющей стали с гладкой блестящей поверхностью способен оставлять на себе отпечатки пальцев или со временем накапливать пятна от грязи. Отмыть его внешнюю сторону можно достаточно просто благодаря секретному ингредиенту.

Во время мытья холодильник можно поцарапать, поэтому его стоит мыть тряпкой и ни в коем случае не проволокой или абразивной стороной губки, пишет Parade.

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Чем помыть поверхность холодильника

Эксперт Розалин Дэниелс рассказала, что для очистки холодильника нужно бумажное полотенце и оливковое масло. На полотенце надо нанести капельку масла и вытереть этим раствором холодильник. Этим методом можно избавиться от жирных отпечатков пятен и незначительной грязи.

Однако будьте осторожны и не используйте слишком много масла, поскольку это может сделать поверхность холодильника жирной. А вот одна капелька поможет отчистить холодильник до блеска.

Вместо бумажного полотенца можно использовать салфетку из микрофибры. Она гладкая, поэтому не сможет повредить поверхность.



Поверхность холодильника можно легко отмыть / Фото Pexels

Кроме оливкового масла можно применить смесь уксуса и воды в одинаковом соотношении и протереть этим раствором холодильник. Сложные пятна можно удалить с помощью пищевой соды, которую надо развести с водой до образования кашицы. Ею надо отполировать внешние дверцы холодильник.

Порой холодильник может иметь не совсем приятный запах внутри. В таком случае его надо помыть раствором, состоящий из пищевой соды и уксуса. На 1 литр горячей воды нужна 1 столовая ложка соды. Ли раствором надо обработать полки, ящики и все другие загрязненные места, а потом все вытрите тряпкой смоченную в чистой воде.

Середину холодильника можно помыть соком лимона. Надо всего лишь несколько капель нанести на кухонную губку и промыть ею поверхности. Этот метод помогает вывести неприятный запах. От плохого аромата также помогает частичка лимона, которую надо поставить на полочку и менять каждые 2 дня.