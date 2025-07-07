Фатальна помилка може привабити блискавку до вашого будинку: як захиститися

Під час літніх гроз багато українців переймаються безпекою своїх осель. І не дарма: блискавка – це не лише видовищне природне явище, а й реальна загроза.

Вона може вдарити в будинок, викликати пожежу, зіпсувати техніку і навіть становити небезпеку для життя. Що потрібно знати, аби вберегти себе та свою оселю – розкаже 24 Канал.

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Чи справді блискавка може вдарити в дім

Так, може. Особливо у приватні будинки, дачі чи котеджі, які розташовані на відкритій місцевості або мають металеві елементи на даху (антени, димарі, сонячні панелі). Високі споруди чи дерева поблизу також підвищують ризик удару.

Фахівці зазначають, що найчастіше блискавка вражає будівлі, які не обладнані системами блискавкозахисту. У зоні ризику – і багатоповерхівки, якщо на даху є незаземлені конструкції або погано прокладена електромережа.

Що може трапитися у разі удару:

Пожежа через загоряння дерев'яних конструкцій.

Пошкодження електроприладів через перенапругу.

Вихід з ладу Wi-Fi роутерів, телевізорів, холодильників.

Ураження струмом людей, які торкаються водопровідних труб або розеток у момент грози.



Чи може блискавка вдарити в будинок і як цього уникнути / Фото Unsplash

Як захистити будинок від блискавки

Встановіть блискавкозахист (громовідвід) – спеціальна конструкція на даху, що приймає удар блискавки й відводить струм у землю. Це найефективніший спосіб захисту. Заземлення – усі електроприлади та металева арматура в будинку повинні бути заземлені. Використовуйте пристрої від перенапруги – стабілізатори напруги та мережеві фільтри захистять техніку. Під час грози від'єднайте електроприлади – телевізори, комп'ютери, роутери, зарядні пристрої краще витягти з розетки. Не користуйтеся водопроводом – краще утриматися від миття рук, посуду чи прийому душу під час сильної грози.

Раніше ми писали, що блискавка може проникати в будинок через розетку, пошкоджуючи техніку і створюючи ризик ураження струмом.

Якщо дотримуватись простих правил безпеки й оснастити будинок відповідним обладнанням, навіть потужна гроза не стане загрозою для життя чи майна.