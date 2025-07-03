Укр Рус
Поради Поради по дому Фатальна помилка, яку роблять всі: чи дійсно блискавка може зайти через розетку
3 липня, 18:37
2

Фатальна помилка, яку роблять всі: чи дійсно блискавка може зайти через розетку

Альона Захарова
Основні тези
  • Блискавка може проникати в будинок через розетку, пошкоджуючи техніку і створюючи ризик ураження струмом.
  • Експерти радять вимикати електроприлади з розеток під час грози для захисту від можливих пошкоджень.

Під час грози багато хто поспішає вимкнути електроприлади з мережі – і не дарма. Блискавка справді може "зайти" в будинок через розетку та завдати шкоди не лише техніці, а й людям.

Чи може блискавка зайти через розетку – у цьому розібрався 24 Канал.

Дивіться також Як зберігати цвітну капусту, щоб вона не почорніла: корисні секрети 

Як це працює

Блискавка – це потужний електричний розряд, який може досягати температури понад 30 000 градусів і напруги до мільйонів вольт. Коли вона влучає в будівлю, стовп електричної енергії може пройти через систему заземлення або електромережу, зокрема й через розетки, подовжувачі або навіть вимкнені прилади.

Фахівці з електробезпеки зазначають, що при прямому чи побічному ударі блискавки в будинок або лінії електропередач напруга може проникнути в систему живлення. Це створює ризик ураження струмом, займання або повного виходу з ладу техніки.

Що може постраждати:

  • Телевізори.
  • Комп'ютери.
  • Холодильники.
  • Wi-Fi-роутери.
  • Зарядні пристрої, які під'єднані до мережі.

Особливо вразливими є пристрої, які одночасно під'єднані до електромережі та інтернету – наприклад, модеми чи телевізори з "розумними" функціями.


Чи може блискавка зайти через розетку / Фото Unsplash

Що радять експерти

  1. Під час грози вимикати з розеток усі цінні електроприлади.
  2. Уникати користування дротовими телефонами або зарядними пристроями.
  3. Не торкатися до металевих частин електроприладів і не стояти біля розеток.

Отже, блискавка цілком може "зайти" через розетку – особливо якщо немає належного заземлення чи захисту від перенапруги. Тому найкращий спосіб убезпечити себе та техніку – вимикати електроприлади з розеток до закінчення грози.

До речі, у народі також побутує думка, що тополя – дерево, яке притягує блискавку. Чимало людей уникають ховатися під нею під час грози, а в сільській місцевості навіть вважають її "небезпечним сусідом".