Роковая ошибка, которую делают все: действительно ли молния может зайти через розетку

Во время грозы многие спешат выключить электроприборы из сети – и не зря. Молния действительно может "зайти" в дом через розетку и нанести вред не только технике, но и людям.

Может ли молния зайти через розетку – в этом разобрался 24 Канал.

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Как это работает

Молния – это мощный электрический разряд, который может достигать температуры более 30 000 градусов и напряжения до миллионов вольт. Когда она попадает в здание, столб электрической энергии может пройти через систему заземления или электросеть, в том числе и через розетки, удлинители или даже выключенные приборы.

Специалисты по электробезопасности отмечают, что при прямом или побочном ударе молнии в дом или линии электропередач напряжение может проникнуть в систему питания. Это создает риск поражения током, воспламенения или полного выхода из строя техники.

Что может пострадать:

Телевизоры.

Компьютеры.

Холодильники.

Wi-Fi-роутеры.

Зарядные устройства, которые подключены к сети.

Особенно уязвимы устройства, которые одновременно подключены к электросети и интернету – например, модемы или телевизоры с "умными" функциями.



Может ли молния зайти через розетку / Фото Unsplash

Что советуют эксперты

Во время грозы выключать из розеток все ценные электроприборы. Избегать пользования проводными телефонами или зарядными устройствами. Не прикасаться к металлическим частям электроприборов и не стоять возле розеток.

Итак, молния вполне может "зайти" через розетку – особенно если нет надлежащего заземления или защиты от перенапряжения. Поэтому лучший способ обезопасить себя и технику – выключать электроприборы из розеток до окончания грозы.

Кстати, в народе также бытует мнение, что тополь – дерево, которое притягивает молнию. Многие избегают прятаться под ним во время грозы, а в сельской местности даже считают его "опасным соседом".