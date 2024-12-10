Перед Новим роком кожен з нас стикається з вибором подарунка для близької людини, тож подарувати такий аксесуар як годинник спадає на думку багатьом, пише 24 Канал.

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Чому не можна дарувати годинник

За прикметами, якщо подарувати годинник коханій людині, то невдовзі ви почнете сваритися й розлучитеся. Кажуть, що годинник відміряє час до розставання, а це означає, що хороші стосунки між закоханою парою чи подружжям закінчаться.

А ще існує думка, що той хто дарує годинник, віддає людині свій час, а ще усілякі біди й печалі. Тому такий дарунок не варто за прикметами робити нікому – ні коханій половинці, ні родичам чи друзям.



З годинником пов'язано чимало забобон / Фото Pexels

Втім попри всі заборони езотериків, усілякі забобони може обійти кожен хто у них не вірить. Кажуть, що ми наділяємо великою силою все у що віримо, тож якщо не думати про погане, то ми точно не притягнемо щось нехороше у наше життя.

Як правильно дарувати годинник

Потрібно на годиннику виставити неправильний час. Таким чином отримувач стане господарем подарунка. Також можна подарувати футляр з грошима, а людина вже придбає собі годинник самостійно.

Щоб бути певними в тому, що годинник не принесе ніякої шкоди, попросіть жінку чи чоловіка, дати вам символічні гроші за нього, але нехай це будуть не монети, а купюри.

Для дарування годинника треба вибрати правильний момент. Виберіть святковий або важливий день, щоб годинник асоціювався з радісною подією. Годинники з гравіюванням або особливим дизайном (наприклад, із побажаннями чи знаковими деталями) можуть нейтралізувати негативні асоціації й викликати у людини лише позитивні емоції та спогади.