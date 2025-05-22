Чому не можна фотографувати людину під час сну: одиниці знають страшну прикмету
- Фотографування сплячих людей заборонене через етичні, релігійні та містичні переконання, в тому числі в ісламській традиції та через історичні традиції в Європі.
- Фотографії сплячих вважаються негативною прикметою, що може призвести до проблем або хвороб, а також порушує особисті межі та може бути морально недоречним.
Можливо, вам колись доводилося чути про забобон, начебто не можна фотографувати людину, коли вона спить. Втім, про причину такої заборони здогадуються далеко не всі.
Щодо фотографій існує дуже багато різних забобонів – наприклад, існує ціла низка прикмет щодо того, що не можна робити зі старими фотографіями. Втім, забобон про знімкування сплячих людей тягнеться корінням в етичні, релігійні та містичні переконання, повідомляє 24 Канал.
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Чому не можна фотографувати людей під час сну?
Забобон, пов'язаний з такою забороною, може мати кілька історичних пояснень, що сформувалися протягом століть. Одне з найбільш давніх пояснень походить з ісламської традиції, де, згідно з законами Шаріату, заборонено зображати людське лице. Вірили, що створення таких зображень є спробою повторити те, що створив Бог – а це недопустимо.
Тому в ісламських культурах часто й досі негативно ставляться до портретів, скульптур та фотографій – зокрема і людей, що сплять. А ось інше пояснення з'явилося вже в Європі, у 19 століття, коли фотографія стала доступна заможним людям. Тоді було заведено робити фотографії померлих як пам'ять для родини.
Часто небіжчика у таких випадках фотографували у позі сплячого, а іноді й навіть розміщували серед живих членів родини. Ця традиція викликала у людей страх, що фотографування людини під час сну може стати передвісником її ж смерті.
Фотографування сплячої людини є негативною прикметою / Фото Pexels
Окрім того, варто враховувати й моральну сторону питання – людина під час сну не контролює свій вираз лиця чи положення тіла, і тому такі світлини можуть вийти невдалими, або ж навіть принизливими. Якщо фотографія була зроблена без дозволу, тоді такий знімок може викликати й образу, адже порушує особисті межі.
А ось езотерики переконані, що якщо спляча людина опинилася на фотографії, тоді вона може виявитися вразливою перед потойбічними силами. Є високий ризик, що в цієї людини почнеться період невдач, або ж навіть виникнуть проблеми зі здоров'ям.
Чому не можна фотографувати дитину під час сну?
В давнину вірили, що світлини дітей під час сну можуть притягнути до малюків недуги чи навіть ще більш трагічні та непрості наслідки. Але враховувати потрібно також і те, що спалах може не тільки розбудити дитину, але й налякати її.