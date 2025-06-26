Чи можна говорити по телефону під час грози: що кажуть експерти

Під час грози багато людей відчувають тривогу та намагаються залишатися на зв'язку з близькими. Однак виникає запитання: чи безпечно користуватися телефоном у такий момент?

Відповідь на це питання дали у Національній метеорологічній службі США, передає 24 Канал.

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Чим небезпечна гроза для користувачів телефонів

Експерти попереджають: під час грози дійсно є ризик користування дротовими телефонами, особливо у приміщеннях. Блискавка може вдарити в електричну або телефонну лінію, і струм передасться через кабель прямо до пристрою. Відомі випадки ураження людей блискавкою саме через стаціонарний телефон.

Проте мобільні телефони вважаються відносно безпечними, якщо ви:

перебуваєте у приміщенні з гарною ізоляцією;

не підключаєте телефон до зарядки під час розмови;

уникаєте перебування біля металевих конструкцій, водопроводу або вікон.



Чи можна говорити по телефону під час грози / Фото Unsplash

А от на вулиці ситуація інша

Говорити по телефон просто неба під час грози не рекомендується. І хоча сам пристрій не приваблює блискавку, людина, яка стоїть на відкритому просторі, особливо з телефоном біля голови, може стати природним "громовідводом".

Цікаво! Раніше ми писали про дерева, які притягають блискавку. Мовиться про дуб, тополю та сосну, адже вони можуть бути небезпечними під час грози.

Отже, мобільним телефоном можна користуватись під час грози, але лише за умови дотримання правил безпеки. Найкращий варіант – перечекати негоду в безпечному місці, з мінімальним використанням електроніки.