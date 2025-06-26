Можно ли говорить по телефону во время грозы: что говорят эксперты
- Во время грозы опасно пользоваться проводными телефонами в помещениях из-за риска удара молнии в электрическую или телефонную линию.
- Мобильные телефоны безопаснее, если пользоваться ими в помещении с хорошей изоляцией и не подключать к зарядке, но на улице пользоваться телефоном не рекомендуется, во избежание риска стать "громоотводом".
- Лучше всего во время грозы переждать непогоду в безопасном месте с минимальным использованием электроники.
Во время грозы многие люди испытывают тревогу и стараются оставаться на связи с близкими. Однако возникает вопрос: безопасно ли пользоваться телефоном в такой момент?
Ответ на этот вопрос дали в Национальной метеорологической службе США, передает 24 Канал.
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Чем опасна гроза для пользователей телефонов
Эксперты предупреждают: во время грозы действительно есть риск пользования проводными телефонами, особенно в помещениях. Молния может ударить в электрическую или телефонную линию, и ток передастся через кабель прямо к устройству. Известны случаи поражения людей молнией именно через стационарный телефон.
Однако мобильные телефоны считаются относительно безопасными, если вы:
- находитесь в помещении с хорошей изоляцией;
- не подключаете телефон к зарядке во время разговора;
- избегаете пребывания возле металлических конструкций, водопровода или окон.
Можно ли говорить по телефону во время грозы / Фото Unsplash
А вот на улице ситуация другая
Говорить по телефону под открытым небом во время грозы не рекомендуется. И хотя само устройство не привлекает молнию, человек, который стоит на открытом пространстве, особенно с телефоном возле головы, может стать естественным "громоотводом".
Интересно! Ранее мы писали о деревьях, которые притягивают молнию. Говорится о дубе, тополе и сосне, ведь они могут быть опасными во время грозы.
Итак, мобильным телефоном можно пользоваться во время грозы, но только при условии соблюдения правил безопасности. Лучший вариант – переждать непогоду в безопасном месте, с минимальным использованием электроники.