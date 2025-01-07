Чимало людей взагалі не замислюються над питанням кип'ятіння води – а дарма. Адже від цього залежить чимало чого, і не в останню чергу смак напоїв, які ви готуєте, повідомляє 24 Канал.

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Чи можна кип'ятити воду двічі?

Дуже багато людей для приготування чаю чи кави використовують водопровідну кип'ячену воду, але це – далеко не ідеальна рідина. В ній можна легко знайти цілу низку домішок – зокрема і хлору, який використовується для знезараження води. Також у ній є і солі кальцію, які потім проявляються як накип на стінках чайника.

Окрім того, у дуже малих дозах у водопровідній воді можна виявити і низку важких металів – цинк, свинець та стронцій. Тому чимало людей вважають, що повторне кип'ятіння води – це спосіб зробити її безпечнішою до вживання. Втім, це зовсім не так.



Воду не варто двічі кип'ятити / Фото Pexels

Зважайте, що бактерії гинуть вже після першого кип'ятіння, тож проводити друге просто недоцільно. Жодної потреби у такому обробленні немає. Кип'ячена вода не має смаку, а якщо її закип'ятити вдруге чи втретє, вона може стати дуже несмачною. Окрім того, експерти також переконані, що повторне кип'ятіння просто "вбиває" воду.

Випаровується кисень, а домішки солі після кип'ятіння все одно лишаються, і це робить їхню концентрацію тільки більшою після кожного кип'ятіння. І попри те, що наш організм цього й не відчуває, для здоров'я це не дуже корисно.

Тож під час повторного кип'ятіння ви тільки зменшите її користь та кількість корисних сполук, а це безпосередньо вплине на властивості води. Хоч вона й буде і надалі насичувати тіло необхідною вологою, в ній не залишиться нічого корисного. Постраждає і її смак – і напої, приготовані на повторно кип'яченій воді, будуть не такі смачні.