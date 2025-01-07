Многие вообще не задумываются над вопросом кипячения воды – а зря. Ведь от этого зависит многое, и не в последнюю очередь вкус напитков, которые вы готовите, сообщает 24 Канал.

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Можно ли кипятить воду дважды?

Очень многие люди для приготовления чая или кофе используют водопроводную кипяченую воду, но это – далеко не идеальная жидкость. В ней можно легко найти целый ряд примесей – в том числе и хлора, который используется для обеззараживания воды. Также в ней есть и соли кальция, которые потом проявляются как накипь на стенках чайника.

Кроме того, в очень малых дозах в водопроводной воде можно обнаружить и ряд тяжелых металлов – цинк, свинец и стронций. Поэтому многие считают, что повторное кипячение воды – это способ сделать ее безопасной к употреблению. Впрочем, это совсем не так.



Воду не стоит дважды кипятить / Фото Pexels

Учитывайте, что бактерии погибают уже после первого кипячения, поэтому проводить второе просто нецелесообразно. Никакой необходимости в такой обработке нет. Кипяченая вода не имеет вкуса, а если ее вскипятить второй или третий раз, она может стать очень невкусной. Кроме того, эксперты также убеждены, что повторное кипячение просто "убивает" воду.

Испаряется кислород, а примеси соли после кипячения все равно остаются, и это делает их концентрацию только больше после каждого кипячения. И несмотря на то, что наш организм этого и не чувствует, для здоровья это не очень полезно.

Поэтому во время повторного кипячения вы только уменьшите ее пользу и количество полезных соединений, а это непосредственно повлияет на свойства воды. Хотя она и будет и в дальнейшем насыщать тело необходимой влагой, в ней не останется ничего полезного. Пострадает и ее вкус – и напитки, приготовленные на повторно кипяченой воде, будут не такие вкусные.