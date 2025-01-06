Опрятные, внимательно убраны и организованы шкафы – это то, что поможет вам всегда держать все необходимое под рукой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living. И несмотря на то, что у вас может быть даже отдельная полка для стеклянной посуды, все еще немало людей составляют свои бокалы неправильно.

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Как правильно хранить бокалы?

Сомелье Брайан Уайт из Epicurean Atlanta убежден, что бокалы всегда нужно хранить дном вверх. Именно так они хранятся на полках ваших любимых ресторанов и баров. Во-первых, это помогает избежать накопления пыли и грязи внутри бокала.

А во-вторых, этот тип хранения поможет избежать и взлома.

Но не менее важно и место, которое вы выберете для хранения бокалов – эксперты советуют выбрать для этого не слишком высокий шкаф, чтобы уменьшить риски разбить их во время доставания или складывания на полку.

Обязательно оставляйте пространство между стаканами, чтобы они не стукались стенками, а также добавьте подставку или коврик, чтобы бокалы не скользили и удерживались на месте.



Бокалы нужно хранить дном вверх / Фото Pexels

Но есть несколько исключений из правила о хранении дном вверх. В частности, сомелье предупреждают, что если вы имеете не стеклянные, а хрустальные бокалы, их лучше класть верхом вверх, чтобы предотвратить повреждения. Дело в том, что хрусталь гораздо деликатнее, и хранение вверх ногами может привести к сколам по краю.

Впрочем, это также значит, что вам нужно будет чаще заботиться о накоплении пыли в бокалах и хорошо мыть их перед подачей. Если же вы имеете открытые полки, тогда сначала нужно убедиться, что хрусталь не попадает под прямые солнечные лучи, ведь они могут вызвать обесцвечивание материала.