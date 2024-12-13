Існує повір’я, що гроші не можна віддавати ввечері, пише 24 Канал. Звісно, це немає ніякого підтвердження того, що гроші віддані ввечері забирають фінансове благополуччя, втім традиція не виносити гроші з дому після заходу сонця вже для багатьох стала нормою.

До теми Чи можна в п’ятницю 13 грудня стригти волосся: відверта й правдива відповідь

Багатьох може цікавити, чи можна віддавати гроші в містичну дату п’ятниці 13-го, тому читайте відповідь далі.

Чи можна віддавати гроші в п’ятницю 13 грудня

Теоретично, якщо у вас дедлайн на позичання грошей випало саме на 13 число, тоді їх треба віддати. Заборона на віддавання грошей в містичну дату є забобоном. Однак більшість людей чомусь все одно звертають увагу на такі деталі й при найменшій можливості втраті якихось коштів будуть себе картати за таку фінансову операцію в містичний день.



Віддавання грошей у п'ятницю 13-го краще перенести / Фото Pexels

Тому для того, щоб бути спокійними, за можливості, перенесіть передачу грошей на наступний день. Якщо для іншої людини це не грає жодної ролі, то вам від цього буде легше. Однак деякі астрологи проти того, аби віддавати гроші саме в цей день. Реального обґрунтування цьому немає, але краще таки обрати іншу дату.

За їхніми словами, справа з грошима в п’ятницю 13 числа може призвести до певних проблем з власними фінансами, тому краще нікому не давати своїх грошей та не віддавати в цей день позичені.

Однак люди, яку занурені в духовне життя скажуть вам, що ми є там, де наші думки. Тому краще в цей день розслабитися й не думати про погане, оскільки й справді можна привернути в своє життя щось погане.