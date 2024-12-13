Существует поверье, что деньги нельзя отдавать вечером, пишет 24 Канал. Конечно, это нет никакого подтверждения того, что деньги отданные вечером забирают финансовое благополучие, впрочем традиция не выносить деньги из дома после захода солнца уже для многих стала нормой.

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Многих может интересовать, можно ли отдавать деньги в мистическую дату пятницы 13-го, поэтому читайте ответ дальше.

Можно ли отдавать деньги в пятницу 13 декабря

Теоретически, если у вас дедлайн на одалживание денег выпало именно на 13 число, тогда их надо отдать. Запрет на отдачу денег в мистическую дату является суеверием. Однако большинство людей почему-то все равно обращают внимание на такие детали и при малейшей возможности потере каких-то средств будут себя корить за такую финансовую операцию в мистический день.



Отдачу денег в пятницу 13-го лучше перенести / Фото Pexels

Поэтому для того, чтобы быть спокойными, по возможности, перенесите передачу денег на следующий день. Если для другого человека это не играет никакой роли, то вам от этого будет легче. Однако некоторые астрологи против того, чтобы отдавать деньги именно в этот день. Реального обоснования этому нет, но лучше таки выбрать другую дату.

По их словам, дело с деньгами в пятницу 13 числа может привести к определенным проблемам с собственными финансами, поэтому лучше никому не давать своих денег и не отдавать в этот день одолженные.

Однако люди, которые погружены в духовную жизнь скажут вам, что мы там, где наши мысли. Поэтому лучше в этот день расслабиться и не думать о плохом, поскольку действительно можно привлечь в свою жизнь что-то плохое.