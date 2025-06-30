Чи можна купатися під час грози: не всі знають відповідь
- Плавати під час грози небезпечно, слід негайно плисти до берега, спокійно та без різких рухів.
- Не ховайтеся під високими деревами, не дзвоніть телефоном, і якщо ви відчуваєте електризацію, негайно пригніться вперед.
Гроза та злива майже завжди супроводжуються блискавками та громом, і якщо вам здається, що плавати у водоймі в цей час – це гарна ідея, ви помиляєтеся.
Під час грози місце біля водойми вважається одним із найбільш небезпечним, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську службу порятунку. Тож якщо гроза застала вас під час купання у річці чи озері, потрібно знати, що робити, аби не постраждати.
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Чи можна плавати під час грози?
Коротка відповідь на це запитання – ні. Заходити у воду під час грози може бути небезпечно, тож краще відкласти заплив до завершення негоди. Але що робити, якщо ви вже у воді, коли почало блискати?
У такому випадку потрібно негайно плисти до берега. Але робіть це повільно та спокійно, не вимахуючи руками та ногами. Якщо ви плаваєте на човні чи катамарані, пливіть до найближчого берега, намагаючись пригнутися якнайнижче до дна плавального засобу.
Під час грози плавати небезпечно / Фото Pexels
Що ще не можна робити під час грози?
Спалахи блискавки та грім можуть бути романтичними, якщо ви сидите вдома. Але якщо ви опинилися у негоду на природі, потрібно запам'ятати кілька важливих правил, аби не убезпечити себе.
- Не ховайтеся під високі дерева, особливо поодинокі. Найбільш небезпечні дерева – це дуб та тополя. А ось у вербу та клен блискавки влучають рідко. Найбільш безпечними будуть невисокі зарості та кущі. До речі, раніше ми вже розповідали, які дерева не можна садити біля дому, адже вони притягують блискавку.
- На відкритому просторі знайдіть яму чи траншею і заховайтеся там. Втім, лягати не можна – намагайтеся мати якнайменше точок дотику із землею, адже так тільки збільшите площу ураження розрядом. Краще сядьте, злегка нагнувши голову, аби вона була не вище за предмети поряд.
- Не ховайтеся у хатинах, невеликих спорудах, наметах та будинках, а також не біжіть.
- Якщо вас кілька – не скупчуйтеся, а ховайтеся поодинці. Розряд перебігає через контакт людських тіл, тож це може бути небезпечно.
- Не дзвоніть телефоном. Якщо дуже потрібно це зробити – намагайтеся завершити дзвінок якомога швидше, а дзвоніть одразу ж після чергового грозового розряду.
- Якщо ви на відкритому місці і відчуваєте, що волосся стає дибки, шкірою проходить легке поколювання, або ж чуєте дивний звук вібрації – це значить, що ось-ось вдарить блискавка. У вас є 3 – 4 секунди до удару, тож негайно пригніться вперед, поклавши руки на коліна, а не на землю. Ноги зведіть разом, п'яти притисніть одна до одної.