Чи можна купатися під час грози: не всі знають відповідь

Гроза та злива майже завжди супроводжуються блискавками та громом, і якщо вам здається, що плавати у водоймі в цей час – це гарна ідея, ви помиляєтеся.

Під час грози місце біля водойми вважається одним із найбільш небезпечним, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську службу порятунку. Тож якщо гроза застала вас під час купання у річці чи озері, потрібно знати, що робити, аби не постраждати.

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Чи можна плавати під час грози?

Коротка відповідь на це запитання – ні. Заходити у воду під час грози може бути небезпечно, тож краще відкласти заплив до завершення негоди. Але що робити, якщо ви вже у воді, коли почало блискати?

У такому випадку потрібно негайно плисти до берега. Але робіть це повільно та спокійно, не вимахуючи руками та ногами. Якщо ви плаваєте на човні чи катамарані, пливіть до найближчого берега, намагаючись пригнутися якнайнижче до дна плавального засобу.



Під час грози плавати небезпечно / Фото Pexels

Що ще не можна робити під час грози?

Спалахи блискавки та грім можуть бути романтичними, якщо ви сидите вдома. Але якщо ви опинилися у негоду на природі, потрібно запам'ятати кілька важливих правил, аби не убезпечити себе.