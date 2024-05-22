Економія чи шкода: що буде, якщо мити голову гелем для душу

Іноді в житті кожної людини виникає ситуація, коли шампунь закінчився, але помити голову потрібно. І тоді в справу вступає гель для душу. Та чи справді він підходить для очищення волосся?

Чистота голови і волосся – це запорука гарного вигляду і впевненості на день. Тож потрібно звертати увагу на те, чим ви користуєтеся для догляду за ним. І одноразове використання гелю для душу замість шампуню не призведе до катастрофи, але перетворювати це на звичку точно не варто. Чому – розповідають Поради 24.

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Чи можна мити голову гелем для душу

Фахівці в один голос переконують, що робити цього не варто; недарма створили два окремі засоби, і відрізняються вони не тільки упаковкою, але і складом. Шампунь не тільки діє більш обережно і не так агресивно, як гель, але і може сприяти поліпшенню якості і вигляду волосся.

І ось кілька основних причин, через які не варто користуватися гелем для душу замість шампуню постійно.

Агресивний склад. Гель може призвести до загального погіршення стану вашого волосся. І спершу зміни будуть не надто помітними, але якщо ви будете використовувати засіб постійно, пасма буде складно розчісувати та укладати. Волосся ставатиме брудним швидше і втратить природний блиск.

Гель може призвести до загального погіршення стану вашого волосся. І спершу зміни будуть не надто помітними, але якщо ви будете використовувати засіб постійно, пасма буде складно розчісувати та укладати. Волосся ставатиме брудним швидше і втратить природний блиск. Волосяні цибулини постраждають. Так, через звичайний гель для душу ваша зачіска може суттєво порідіти.

Так, через звичайний гель для душу ваша зачіска може суттєво порідіти. Шкірний жир виробляється дуже швидко. Через гель для душу вам доведеться мити голову частіше, і з часом з'явиться ще одна проблема – лупа. Останню ж майже завжди супроводжує підвищена жирність. А позбутися лупи згодом не так вже й просто, тож краще не призводити до ситуацій, коли вона з'являється.



Голову варто мити шампунем / Фото Pexels

Тож зважайте на те, що хоч консистенція обох засобів досить схожа, насправді їхній склад суттєво відрізняється. Наприклад, у гелях для душу представлено дуже багато лужних компонентів, і саме вони будуть негативно впливати на стан вашого волосся.

Через те, що гель для душу призначений саме для миття тіла, там можна знайти чимало цікавих компонентів: наприклад, продукти з нафти. Тож якщо вам вже доведеться мити голову гелем для душу, не забудьте після цього скористатися спеціальною живильною маскою та олією для легкого розчісування. Так ви не зіпсуєте зачіску, а ваші локони залишаться блискучими, слухняними та шовковистими.