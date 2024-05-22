Экономия или вред: что будет, если мыть голову гелем для душа
Иногда в жизни каждого человека возникает ситуация, что шампунь закончился, но помыть голову нужно. И тогда в дело вступает гель для душа. Но действительно ли он подходит для очищения волос?
Чистота головы и волос – это залог хорошего вида и уверенности на день. Поэтому нужно обращать внимание на то, чем вы пользуетесь для ухода за ними. И одноразовое использование геля для душа вместо шампуня не приведет к катастрофе, но превращать это в привычку точно не стоит. Почему – рассказывают Porady 24.
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Можно ли мыть голову гелем для душа
Специалисты в один голос убеждают, что делать этого не стоит; недаром создали два отдельных средства, и отличаются они не только упаковкой, но и составом. Шампунь не только действует более осторожно и не так агрессивно, как гель, но и может способствовать улучшению качества и вида волос.
И вот несколько основных причин, из-за которых не стоит пользоваться гелем для душа вместо шампуня постоянно.
- Агрессивный состав. Гель может привести к общему ухудшению состояния ваших волос. И сначала изменения будут не слишком заметными, но если вы будете использовать средство постоянно, пряди будет сложно расчесывать и укладывать. Волосы будут становиться грязными быстрее и потеряют естественный блеск.
- Волосяные луковицы пострадают. Так, через обычный гель для душа ваша прическа может существенно поредеть.
- Кожный жир вырабатывается очень быстро. Из-за геля для душа вам придется мыть голову чаще, и со временем появится еще одна проблема – перхоть. Последнюю же почти всегда сопровождает повышенная жирность. А избавиться от перхоти впоследствии не так уж и просто, поэтому лучше не приводить к ситуациям, когда она появляется.
Голову стоит мыть шампунем / Фото Pexels
Поэтому учитывайте то, что хоть консистенция обоих средств достаточно похожа, на самом деле их состав существенно отличается. Например, в гелях для душа представлено очень много щелочных компонентов, и именно они будут негативно влиять на состояние ваших волос.
Так что гель для душа предназначен именно для мытья тела, там можно найти немало интересных компонентов: например, продукты из нефти. Поэтому если вам уже придется мыть голову гелем для душа, не забудьте после этого воспользоваться специальной питательной маской и маслом для легкого расчесывания. Так вы не испортите прическу, а ваши локоны останутся блестящими, послушными и шелковистыми.