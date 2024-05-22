Экономия или вред: что будет, если мыть голову гелем для душа

Иногда в жизни каждого человека возникает ситуация, что шампунь закончился, но помыть голову нужно. И тогда в дело вступает гель для душа. Но действительно ли он подходит для очищения волос?

Чистота головы и волос – это залог хорошего вида и уверенности на день. Поэтому нужно обращать внимание на то, чем вы пользуетесь для ухода за ними. И одноразовое использование геля для душа вместо шампуня не приведет к катастрофе, но превращать это в привычку точно не стоит. Почему – рассказывают Porady 24.

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Можно ли мыть голову гелем для душа

Специалисты в один голос убеждают, что делать этого не стоит; недаром создали два отдельных средства, и отличаются они не только упаковкой, но и составом. Шампунь не только действует более осторожно и не так агрессивно, как гель, но и может способствовать улучшению качества и вида волос.

И вот несколько основных причин, из-за которых не стоит пользоваться гелем для душа вместо шампуня постоянно.

Агрессивный состав. Гель может привести к общему ухудшению состояния ваших волос. И сначала изменения будут не слишком заметными, но если вы будете использовать средство постоянно, пряди будет сложно расчесывать и укладывать. Волосы будут становиться грязными быстрее и потеряют естественный блеск.

Гель может привести к общему ухудшению состояния ваших волос. И сначала изменения будут не слишком заметными, но если вы будете использовать средство постоянно, пряди будет сложно расчесывать и укладывать. Волосы будут становиться грязными быстрее и потеряют естественный блеск. Волосяные луковицы пострадают. Так, через обычный гель для душа ваша прическа может существенно поредеть.

Так, через обычный гель для душа ваша прическа может существенно поредеть. Кожный жир вырабатывается очень быстро. Из-за геля для душа вам придется мыть голову чаще, и со временем появится еще одна проблема – перхоть. Последнюю же почти всегда сопровождает повышенная жирность. А избавиться от перхоти впоследствии не так уж и просто, поэтому лучше не приводить к ситуациям, когда она появляется.



Голову стоит мыть шампунем / Фото Pexels

Поэтому учитывайте то, что хоть консистенция обоих средств достаточно похожа, на самом деле их состав существенно отличается. Например, в гелях для душа представлено очень много щелочных компонентов, и именно они будут негативно влиять на состояние ваших волос.

Так что гель для душа предназначен именно для мытья тела, там можно найти немало интересных компонентов: например, продукты из нефти. Поэтому если вам уже придется мыть голову гелем для душа, не забудьте после этого воспользоваться специальной питательной маской и маслом для легкого расчесывания. Так вы не испортите прическу, а ваши локоны останутся блестящими, послушными и шелковистыми.