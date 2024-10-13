Чому в гостях не можна мити посуд: головна причина, про яку ви не знали
Джерело:ТСН
Виявляється, мити посуд в гостях – це далеко не найкраща ідея, навіть якщо ви маєте найкращі наміри та хочете допомогти господарям. Деякі прикмети попереджають, що це може обернутися бідою.
Здавалося б – допомога у митті посуду після приємної вечері в гостях – це не так вже й погано! Але пращури ніколи так не робили, адже ця безневинна звичка може стати причиною розладів та невдач у родині, пише ТСН.
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Чому не можна мити посуд в гостях
Раніше вірили, що вода володіє силою, яка може вимити не тільки бруд з посуду, але й позитивні речі з дому. І тому заборонялося, аби гості мили посуд, особливо у випадку, якщо людина переповнена негативними емоціями: невдоволенням, злістю чи заздрістю.
Така звичайна допомога може призвести до зовсім неприємних наслідків, як-от проблем у домі, сварок без причини та появи конфліктів.
Посуд в гостях краще не мити / Фото Pexels
Окрім того, існувало також і повір'я, що домовик, який живе у домі, може розлютитися на господарів за лінь й припинити захищати дім. Саме з цієї причини у старовину намагалися чужих людей взагалі не підпускати до домашніх справ.
Також не можна мити посуд гостям у домі, де живе незаміжня дівчина, особливо, якщо їй не щастить у коханні. Так помічниця може відібрати у подруги усіх наречених. Існує і ще декілька прикмет щодо миття посуду в гостях:
- Якщо дозволити помити посуд гостям і вони впораються дуже швидко, потрібно чекати біди в домі протягом тижня.
- Якщо під час миття посуду гість розіб'є тарілку, це призведе до невдачі у будинку.
- Коли чужа людина миє руки над брудним посудом у раковині, скоро члени родини можуть опинитися у боргах.
- Миття свого та чужого посуду в гостях може призвести до того, що ви заберете всі нещастя з дому собі.