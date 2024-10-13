Почему в гостях нельзя мыть посуду: главная причина, о которой вы не знали
Источник:ТСН
Оказывается, мыть посуду в гостях - это далеко не лучшая идея, даже если вы имеете самые лучшие намерения и хотите помочь хозяевам. Некоторые приметы предупреждают, что это может обернуться бедой.
Казалось бы – помощь в мытье посуды после приятного ужина в гостях – это не так уж и плохо! Но предки никогда так не делали, ведь эта невинная привычка может стать причиной расстройств и неудач в семье, пишет ТСН.
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Почему нельзя мыть посуду в гостях
Раньше верили, что вода обладает силой, которая может вымыть не только грязь с посуды, но и положительные вещи из дома. И поэтому запрещалось, чтобы гости мыли посуду, особенно в случае, если человек переполнен негативными эмоциями: недовольством, злостью или завистью.
Такая обычная помощь может привести к совсем неприятным последствиям, например проблем в доме, ссор без причины и появления конфликтов.
Посуду в гостях лучше не мыть / Фото Pexels
Кроме того, существовало также и поверье, что домовой, который живет в доме, может разозлиться на хозяев за лень и прекратить защищать дом. Именно по этой причине в старину старались чужих людей вообще не подпускать к домашним делам.
Также нельзя мыть посуду гостям в доме, где живет незамужняя девушка, особенно, если ей не везет в любви. Так помощница может отобрать у подруги всех женихов. Существует и еще несколько примет относительно мытья посуды в гостях:
- Если позволить помыть посуду гостям и они справятся очень быстро, нужно ждать беды в доме в течение недели.
- Если во время мытья посуды гость разобьет тарелку, это приведет к неудаче в доме.
- Когда чужой человек моет руки над грязной посудой в раковине, скоро члены семьи могут оказаться в долгах.
- Мытье своей и чужой посуды в гостях может привести к тому, что вы заберете все несчастья из дома себе.