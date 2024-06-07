Як правильно пересадити орхідею, що цвіте: основні поради

Орхідея вважається найпопулярнішою кімнатною рослиною. Вважається, що для того, щоб вона добре росла та квітнула її треба пересаджувати.

У домашніх умовах орхідею треба пересаджувати у випадку, якщо ви помітили кілька причин: мох та шкідників у субстраті чи занадто велику кореневу систему, яка розрослась та виповзає з горщика.

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Важливий момент: пересаджувати орхідею в активний період росту не можна. Є великий ризик того, що квітка може не зможе пристосуватися до нових умов та загине. Пересаджувати варто до активної фази росту або вже після того, як орхідея відквітне.



Важливі поради щодо посадки орхідеї / Фото Pexels

Що треба знати про пересадку орхідеї

Перед пересаджуванням оцініть стан квітів, стебла й листя. Це дасть вам зрозуміти, що орхідею справді треба пересадити:

Коріння велике, гниє чи пересушується – пересадка потрібна для прорідження кореневої системи та видалення ділянок, які вже відмерли.

– пересадка потрібна для прорідження кореневої системи та видалення ділянок, які вже відмерли. Рослина легко видаляється з горщика – пересадку треба робити для видалення субстрату, щоб прибрати всі мляві та нездорові на вигляд корінці.

– пересадку треба робити для видалення субстрату, щоб прибрати всі мляві та нездорові на вигляд корінці. Субстрат з мохом – пересаджуйте, оскільки це вже проблема для квітки.

Після виявлення основних проблем, оберіть новий горщик для пересаджування. Основну увагу варто звернути на вид орхідеї. До прикладу, дендробіум не любить надто великих горщиків. Ємність обирайте за одним важливим фактором: від коренів до стінок має залишатися не менше 1 – 2 сантиметрів вільного місця.

А ще дуже важливо правильно підібрати ґрунт. Можна придбати готовий в магазині або ж створити власний субстрат. Для цього вам знадобиться кора дуба, коріння папороті та деревне вугілля. На дно горщика треба поставити дренаж.

Як пересадити орхідею: інструкція

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Витягніть акуратно орхідею з горщика. Якщо це складно зробити, тоді поставте горщик в миску з водою на 10 хвилин.

Якщо побачите чорні, коричневі чи гнилі корінці – видаляйте їх, змастивши попередньо секатор спиртом, щоб провести знезараження рослини. Також треба обрізати старе та жовте листя.

Далі вміст горщика треба витрусити та видалити всі елементи субстрату. Тоді корені орхідеї промийте під теплою водою та залишіть рослину сохнути на 10 хвилин.

У випадку, якщо в субстраті були шкідники, квітку треба додатково обробити фундазолом чи деревним вугіллям, а місця всіх зрізів – активованим вугіллям.

Якщо старий субстрат не має запаху, гнилі чи білого нальоту, його можна й не викидати. Змішайте його з новим у пропорції 1:1, щоб процес адаптації пройшов швидше.

На дно горщика треба поставити дренаж, засипати субстратом та розмістити орхідею так, щоб стебло було всередині. Після цього по боках рослину треба засипати корою з торфом, а на горі на 2 тижні треба покласти мох сфагнум.

Квітку треба добре закріпити, щоб вона не хиталася всередині горщика. Будьте обережними, щоб не пошкодити коріння, бо навіть найменша тріщинка може активізувати процес гниття. Після пересаджування рослину треба полити й тримати в тіні впродовж тижня.