Чи можна підбирати знайдені копійки: знають одиниці

Дуже часто на вулиці можна натрапити на монетку, що випадково випала в когось з руки чи кишені. І чимало людей без зайвих роздумів підіймають знайдені гроші, навіть не замислюючись про те, що це означає.

Здавна гроші оточені великою кількістю різних прикмет та повір'їв, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож якщо ви знайшли монетку на вулиці, це також може означати кілька різних речей залежно від обставин.

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Чи можна підіймати знайдені монети?

Предки вірили, що якщо знайти монету з самого ранку, та ще й натщесерце – то це начебто віщує погіршення матеріального становища, як би парадоксально не звучало. І вірили також, що таку монету у жодному разі не можна підіймати.

Також вважалося, що якщо ви не дійшли до того, аби не було грошей на покупку хліба, знайдену монету підіймати не варто – комусь іншому вона буде більш необхідна. Втім, існують також прикмети й про те, що кожній знайденій копійці потрібно було вклонитися, а тоді неодмінно забрати з собою. Ба більше – потрібно було подякувати Богу за знайдені гроші.

Начебто така монета мала приносити своєму власникові удачу, і її не варто було витрачати – хіба що на щось дуже важливе.

Існує повір'я і про те, що якщо монета лежить вгору "орлом", тоді її можна підіймати, адже вона буде приносити удачу. А ось якщо вона лежить вгору "решкою", тоді краще пройти повз і залишити її на землі.



Не всі монети можна підіймати / Фото Pexels

Також деякі езотерики радять знайдену монету не класти собі у кишеню, аби уникнути будь-яких неприємностей. Натомість потрібно було дорогою віддати її жебракові – тоді удача та багатство повернуться до вас сторицею. Втім, більшість тлумачень сходяться в одному – якщо ви знайшли монету чи паперові гроші на перехресті, підіймати їх точно не варто.

До речі, заборони стосуються не тільки підіймання монет на дорозі. Раніше ми пояснювали, чому за прикметами не можна пити з чужої чашки.

Та деякі знайдені монети все ж вважають щасливими і навіть вірять, що вони можуть стати потужним оберегом. Наприклад, якщо ви знайшли монетку зі щербинкою, у якої пошкоджені краї, її потрібно сховати у гаманець та не витрачати – і тоді вона допоможе примножити доходи.

Також варто забрати із собою монету, що має отвір – її теж покладіть у гаманець, або ж повішайте на грошове дерево.