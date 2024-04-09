Не припустіться поширеної помилки: чи можна підсилювати картоплю селітрою

Аміачна селітра містить азот, який сприяє формуванню повноцінної зеленої маси картоплі та нормальний розвиток рослини. Також вона містить сірку, необхідну для синтезу білка і підтримки росту картоплі.

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Окрім цього, аміачна селітра:

покращує якість ґрунту та забезпечує його відновлення, зменшує кислотність;

допомагає зберегти вологу в ґрунті, тому картопля отримує достатньо живильних речовин та води;

забезпечує високу врожайність, якщо використовувати правильно та належним чином.

Правила застосування аміачної селітри

Добриво потрібно застосовувати до посадки картоплі. Досвідчені городники здійснюють сіяння відразу після внесення добрива в ґрунт.

Розкидати добриво треба смугами в ширину від 30 до 40 сантиметрів або у заздалегідь приготовлені ями. Для одного квадратного метра необхідно 5 – 7 грамів аміачної селітри.

Пам'ятайте, що надмірне використання може погіршити ріст картоплі. Тому перед використанням аміачної селітри обов'язково прочитайте інструкцію.



Картоплю можна підсилювати селітрою / Фото Unsplash

Переваги застосування аміачної селітри

Аміачна селітра містить азот, який допомагає зберігати воду в ґрунті на довший період, зменшуючи необхідність частого поливу картоплі. Це особливо важливо в періоди посухи, коли нестача води може негативно вплинути на урожай.

Також вона забезпечує унікальне поєднання живильних елементів, які допомагають картоплі розвиватися швидше та більш здорово, забезпечуючи потужний ріст кореневої системи та підвищення урожайності картоплі.

Аміачна селітра зменшує шкідливий вплив грибків та бактерій на картоплю, адже азот, який міститься в ній, знижує рівень кислотності в ґрунті. Це, своєю чергою, дозволяє зменшити кількість грибків та бактерій, що можуть завдати шкоди рослинам.

Окрім цього, аміачна селітра дозволяє картоплі більш ефективно переживати спеку, що може підвищити врожайність. Її застосування під час посадки дозволяє прискорити процес росту та дозрівання