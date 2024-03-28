Коли у квітні садити картоплю – місячний календар сприятливих дат для найбільшого врожаю

За місяць до приблизної дати висаджування картоплі її потрібно дістати з погреба та відібрати всі здорові бульби середнього розміру. Це і буде ваш посадковий матеріал.

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Його необхідно перенести у тепле, світле та з високою вологістю приміщення, де денна температура становитиме 14 – 16 градусів тепла, а нічна – не менше ніж 6 градусів. Бульби розкладають у ящики в один шар так, щоб всі вони добре освітлювалися.

Якщо проростити картоплю на світлі, то вона сформує невеликі, але досить міцні паростки з крихітними листочками. З них відразу після висаджування почне розвиватися коренева система.

Коли найкраще садити картоплю

Фахівці радять висаджувати картоплю тоді, коли середньодобова температура становить 8 – 10 градусів тепла протягом кількох днів, а ґрунт прогрівається до 7 градусів на глибину не менше ніж 10 – 12 сантиметрів. Для висаджування підбирають добре освітлену ділянку.



Висаджуйте картоплю в сприятливі дні / Фото Unsplash

Астрологи кажуть, що картоплю найкраще садити тоді, коли Місяць спадає, або наприкінці фази, коли він зростає. Важливо, щоб супутник перебував у знаках Землі – в Діві, Тельці, Козерозі. Також сприятливими вважаються знаки Води – Скорпіон, Рак та Риби.

Найкраще картоплю посадити у такі дати:

Квітень : 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 19 – 21, 29 – 30;

: 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 19 – 21, 29 – 30; Травень : 3 – 4, 7, 11 – 13, 26 – 27, 30 – 31;

: 3 – 4, 7, 11 – 13, 26 – 27, 30 – 31; Червень: 3 – 4, 17 – 19, 22 – 23, 26 – 27.

Зверніть увагу! Найкращими попередниками для картоплі вважаються озимі зернові, гарбузові, капуста, бобові, олійна редька, ріпак, гірчиця.