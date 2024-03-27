Капризна рослина стане слухняною: чи треба обрізати лохину весною

Лохина навесні, як і інші плодові дерева та кущі в саду, прокидається після зимової сплячки. Тому їй потрібно допомогти адаптуватися до нових умов та пристосуватися до погоди.

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Який перший догляд за лохиною навесні

Навесні насамперед потрібно зняти захисне укриття, яке робили восени. Переважно це актуально для молодих рослин. Адже вони у перші роки свого життя вимагають посиленого захисту від морозів.

Не можна знімати укриття занадто рано, коли ще стоїть мінусова температура, але й затягувати не варто, оскільки під впливом плюсових температур лохина може зіпріти та захворіти. Тому важливо знайти золоту середину, коли вже пройшли регулярні заморозки, але ще не дуже тепло.

Ця процедура супроводжується прибиранням пристовбурного кола – видаляються бур'яни, сміття, сухе листя тощо. Якщо восени проводилося мульчування, то шар мульчі теж треба прибрати. Земля під кущами має бути чистою.



За лохиною треба доглядати навесні / Фото Unsplash

Чи потрібна обрізка лохині навесні

Стандартний догляд за лохиною навесні передбачає обрізку. Її потрібно виконувати до активного руху соку, тобто до того моменту, коли розкриються бруньки. Фактор погоди також вважливий – має бути стабільна температура, орієнтовно 5 – 7 градусів.

На півдні України обрізку зазвичай роблять наприкінці березня, а у решті регіонів – протягом квітня. Якщо кущі не обрізати, нічого поганого не станеться. Однак саме своєчасна обрізка стимулює зростання рослин та сприяє добрій урожайності.

Процедуру виконують лише для дорослих кущів лохини – від 3 років життя у відкритому ґрунті. Вона має виключно санітарний характер – видаляються хворі пагони, сухі, підмерзлі. Завдання обрізки – прибрати тонкі гілочки, залишаючи переважно "скелетні".

Через рік-два треба зробити ще й формувальну обрізку для того, щоб надати кущу гарної форми. Потрібно прибрати старі гілки, мінімізувати загущеність та дати додаткову можливість для розвитку молодого приросту. Усі відрізані частини рослин бажано прибрати із саду, а ще краще – спалити. Адже на них можуть бути паразити чи переносники хвороб плодових культур.