Капризное растение станет послушным: надо ли обрезать голубику весной

Голубика весной, как и другие плодовые деревья и кустарники в саду, просыпается после зимней спячки. Поэтому ей нужно помочь адаптироваться к новым условиям и приспособиться к погоде.

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Какой первый уход за голубикой весной

Весной первым делом нужно снять защитное укрытие, которое делали осенью. Преимущественно это актуально для молодых растений. Ведь они в первые годы своей жизни требуют усиленной защиты от морозов.

Нельзя снимать укрытие слишком рано, когда еще стоит минусовая температура, но и затягивать не стоит, поскольку под воздействием плюсовых температур голубика может сопреть и заболеть. Поэтому важно найти золотую середину, когда уже прошли регулярные заморозки, но еще не очень тепло.

Эта процедура сопровождается уборкой приствольного круга – удаляются сорняки, мусор, сухие листья и тому подобное. Если осенью проводилось мульчирование, то слой мульчи тоже надо убрать. Земля под кустами должна быть чистой.



За голубикой надо ухаживать весной / Фото Unsplash

Нужна ли обрезка голубики весной

Стандартный уход за голубикой весной предусматривает обрезку. Ее нужно выполнять до активного движения сока, то есть до того момента, когда раскроются почки. Фактор погоды также важен – должна быть стабильная температура, ориентировочно 5 – 7 градусов.

На юге Украины обрезку обычно делают в конце марта, а в остальных регионах – в течение апреля. Если кусты не обрезать, ничего плохого не произойдет. Однако именно своевременная обрезка стимулирует рост растений и способствует хорошей урожайности.

Процедуру выполняют только для взрослых кустов голубики – от 3 лет жизни в открытом грунте. Она имеет исключительно санитарный характер – удаляются больные побеги, сухие, подмерзшие. Задача обрезки – убрать тонкие веточки, оставляя преимущественно "скелетные".

Через год-два надо сделать еще и формовочную обрезку для того, чтобы придать кусту красивую форму. Нужно убрать старые ветви, минимизировать загущенность и дать дополнительную возможность для развития молодого прироста. Все отрезанные части растений желательно убрать из сада, а еще лучше – сжечь. Ведь на них могут быть паразиты или переносчики болезней плодовых культур.