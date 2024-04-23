Зів'яне за один день: чи можна підживлювати малину попелом

Малина є доволі популярною ягодою, тому зустрічається в багатьох садах та дачах. Важливо її підживлювати, але треба добре знати, чим обробляти кущі, а від чого треба обов’язково відмовитися.

Якщо на вашій ділянці росте чимало кущів малини, то ви маєте пам’ятати важливе правило – змішувати будь-які добрива протипоказано. Краще обрати щось одне.

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Чим не можна підживлювати малину

Не рекомендовано вносити у великій кількості азотні добрива, оскільки вони зупиняють ріст малини. Навесні вони збільшують кислотність землі, а такий ґрунт малина не дуже любить.

Якщо хочете обрати калійні добрива, то уважно подивіться, чи немає часом у складі хлору, який ягода погано сприймає. Недотримання цих кількох правил призведе до того, що кущі просто зів’януть.



Не змішуйте добрива для підживлення малини / Фото Pexels

Чи можна обробляти малину попелом

Малина любить деревний попіл, тому можете використовувати його. Спочатку підгодуйте кущики коров’яком, а через 10 – 15 днів вносьте попіл.

До складу попелу входять мінеральні речовини, які підходять малині для живлення. Вносити його треба в чистому вигляді. Можете навіть приготувати спеціальну суміш. У 10 літрах розведіть 600 грамів попелу, зачекайте добу, а потім поливайте розчином кущі – на 1 кущ потрібно 2 літри.

Малину також можна підживлювати коров’яком. Третину відра заповніть свіжим коров’яком, додайте воду та накрийте кришкою. Залишіть суміш на тиждень, щоб вона перебродила, а потім розведіть у воді (1:10). Підживлювати малину треба лише в посушливу погоду.