Якщо влітку та восени ви хочете отримати налиті і стиглі грона від свого винограду, потрібно приділити чимало часу догляду за ним. І важлива частина цього догляду – вчасне і правильно підібране підживлення.

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Чим підживлювати виноград навесні

Перше підживлення винограду навесні потрібно проводити ще до того, як на рослині набрякнуть бруньки. Тоді варто скористатися азотними засобами. Для цього можна взяти 20 грамів селітри чи 10 грамів сечовини і розвести їх у 10 літрах води. Саме ці речовини стануть найбільш потужним поштовхом для набору зеленої маси на винограді.

Дуже часто для весняного підживлення використовують і іншу суміш:

2 столові ложки суперфосфату;

1 чайна ложка сульфату калію;

1 столова ложка аміачної селітри.

Речовини потрібно добре перемішати та розподілити між кущами, а після цього добре полити ділянку.

Фермери використовують також і позакореневе підживлення винограду. У такому випадку потрібно приготувати розчин, змішавши 1 грам залізного купоросу, 15 грамів борної кислоти, 20 грамів лимонної кислоти та 40 грамів карбоніду. Цією сумішшю потрібно обприскувати виноград.

Для удобрення добре підходить також і попіл; він не тільки допоможе рослині рости і розвиватися, але також може відлякати грибок. Для того, щоб скористатися цим підживленням, потрібно розвести кілограм попелу у трьох відрах води.

Розчин має настоятися три дні, а потім додайте до нього ще 10 літрів води та полити виноград під корінь.