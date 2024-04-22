Если летом и осенью вы хотите получить налитые и спелые гроздья от своего винограда, нужно уделить немало времени уходу за ним. И важная часть этого ухода – своевременная и правильно подобранная подкормка.

Интересно Как избавиться от луковой мухи: вредитель исчезнет с огорода

Чем подкармливать виноград весной

Первую подкормку винограда весной нужно проводить еще до того, как на растении набухнут почки. Тогда стоит воспользоваться азотными средствами. Для этого можно взять 20 граммов селитры или 10 граммов мочевины и развести их в 10 литрах воды. Именно эти вещества станут наиболее мощным толчком для набора зеленой массы на винограде.

Очень часто для весенней подкормки используют и другую смесь:

2 столовые ложки суперфосфата;

1 чайная ложка сульфата калия;

1 столовая ложка аммиачной селитры.

Вещества нужно хорошо перемешать и распределить между кустами, а после этого хорошо полить участок.

Фермеры используют также и внекорневую подкормку винограда. В таком случае нужно приготовить раствор, смешав 1 грамм железного купороса, 15 граммов борной кислоты, 20 граммов лимонной кислоты и 40 граммов карбонида. Этой смесью нужно опрыскивать виноград.

Для удобрения хорошо подходит также и зола; она не только поможет растению расти и развиваться, но также может отпугнуть грибок. Для того, чтобы воспользоваться этой подкормкой, нужно развести килограмм золы в трех ведрах воды.

Раствор должен настояться три дня, а затем добавьте к нему еще 10 литров воды и полить виноград под корень.