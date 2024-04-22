Личинки луковых мушек крайне прожорливы и могут нанести большой вред вашей зеленой поросли. Кроме того, они быстро размножаются, и их может стать очень много. Именно поэтому ответственный огородник должен знать, как помешать откладыванию яиц этого вредителя.

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Как бороться с луковой мухой

Эффективную борьбу с луковыми мушками нужно начинать еще в самом начале сезона, когда вредители еще не находятся в активной фазе. И здесь говорится о профилактических мерах – в частности, перекопка земли. Так вы можете поднять наверх вредителей, которые скрываются в глубоких слоях почвы.

Куколки просто не выдержат слишком низких температур и поэтому большинство из них погибнет. Также большое значение имеет и севооборот – так вы получите и более качественный урожай, и сведете к минимуму вероятность повторного заражения растений болезнями, которыми те страдали в прошлом году.

Очень хороший эффект могут иметь совмещенные посадки. Например, отличным вариантом будет сажать лук возле моркови – ведь эти культуры хорошо влияют друг на друга, и их запахи могут взаимно отпугивать вредителей.

Но если в прошлом сезоне вы имели проблемы с луковой мушкой, вполне вероятно, что они повторятся снова. В по этой причине пораженные и больные растения нельзя отправлять на компост, а вместо этого стоит устранять полностью.



Лук нужно защищать от вредителей / Фото Pexels

Но если вы не успели провести профилактику, или же эти меры не помочь, и вредитель появился на огороде, тогда вам нужно подумать о том, чем же обработать культуру, чтобы спасти ее.

Для массовых посадок лучше всего подойдут современные иесектициды – например, Прованто Вернал или же Энжио. Также среди огородников востребован и инсектицид Актара. Впрочем, если вы имеете совсем немного лука на огороде, вы можете воспользоваться и народными средствами – они также могут быть достаточно эффективными.

Например, наиболее популярное средство – это нашатырный спирт. Но нужно заметить, что он будет эффективным против луковой мухи только на ранней стадии. Вам нужно взять 3 – 4 столовые ложки спирта и добавить их в ведро подготовленной теплой воды, а затем интенсивно размешать, чтобы продукт хорошо распределился. После этого жидкость уже будет готова к применению.

Поливать ею растения рекомендуют в пасмурные дни или же вечером, когда уже садится солнце. Процедуру можно повторить еще через месяц, если результат вас не удовлетворил.