Личинки цибулевих мушок вкрай ненажерливі та можуть завдати неабиякої шкоди вашій зеленій парослі. Окрім того, вони швидко розмножуються, і їх може стати дуже багато. Саме через це відповідальний городник має знати, як перешкодити відкладанню яєць цього шкідника.

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Як боротися із цибулевою мухою

Ефективну боротьбу із цибулевими мушками потрібно починати ще на самому початку сезону, коли шкідники ще не перебувають у активній фазі. І тут мовиться про профілактичні заходи – зокрема, перекопування землі. Так ви можете підняти нагору шкідників, які переховуються у глибоких шарах ґрунту.

Лялечки просто не витримають надто низьких температур і через це більшість із них загине. Також вагоме значення має і сівозміна – так ви отримаєте і більш якісний врожай, і зведете до мінімуму ймовірність повторного зараження рослин хворобами, на які ті страждали торік.

Дуже хороший ефект можуть мати поєднані посадки. Наприклад, чудовим варіантом буде садити цибулю біля моркви – адже ці культури добре впливають одна на одну, і їхні запахи можуть взаємно відлякувати шкідників.

Та якщо минулого сезону ви мали проблеми із цибулевою мушкою, цілком ймовірно, що вони повторяться знову. В з цієї причини уражені та хворі рослини не можна відправляти на компост, а натомість варто усувати повністю.



Цибулю потрібно захищати від шкідників / Фото Pexels

Та якщо ви не встигли провести профілактику, або ж ці заходи не допомогти, і шкідник з'явився на городі, тоді вам потрібно подумати про те, чим ж обробити культуру, щоб врятувати її.

Для масових посадок найкраще підійдуть сучасні іесектициди – наприклад, Прованто Вернал або ж Енжіо. Також серед городників затребуваний і інсектицид Актара. Втім, якщо ви маєте зовсім небагато цибулі на городі, ви можете скористатися і народними засобами – вони також можуть бути досить ефективними.

Наприклад, найбільш популярний засіб – це нашатирний спирт. Та потрібно зауважити, що він буде ефективним проти цибулевої мухи тільки на ранній стадії. Вам потрібно взяти 3 – 4 столові ложки спирту і додати їх у відро підготованої теплої води, а потім інтенсивно розмішати, щоб продукт добре розподілився. Після цього рідина вже буде готова до застосування.

Поливати нею рослини рекомендують у пасмурні дні або ж ввечері, коли вже сідає сонце. Процедуру можна повторити ще через місяць, якщо результат вас не задовільнив.