Попри те, наскільки привабливим здається цей спосіб, квітникарям варто подумати двічі перед тим, як використовувати добриво з цукрової води, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Цукор у тому вигляді, у якому його знають люди, є дуже важливою молекулою для багатьох живих істот на планеті. А ідея використання його у допомозі рослинам досить приваблива, аби її спробувати. Та чи справді це працює?

Чи допомагає вода з цукром у рості рослин?

Якщо давати коротку відповідь на це запитання, то вона проста – ні, цукрова вода аж ніяк не сприяє росту рослин. Насправді для того, щоб рослина розвивалася, їй потрібні сонячне світло, вода та повітря.

І однією з найцікавіших властивостей рослин є їхня здатність самостійно виробляти собі їжу, коли вони мають три потрібні елементи. Все це можливо завдяки фотосинтезу.

Важливо! Фотосинтез – це процес, за допомогою якого рослини перетворюють енергію світла в хімічну, яку вони можуть використовувати для росту.

Насправді вода з цукром може тільки нашкодити вашим рослинам та зіпсувати ґрунт у вазоні, що призведе до подальших проблем з ростом та розвитком квітки. Тож набагато краще буде уникати такого добрива взагалі.



Воду з цукром не можна використовувати для підживлення / Фото Pexels

Коли можна використовувати воду з цукром?

Втім, все ж є один виняток з правила – цукрова вода може стати у пригоді для зрізаних квітів. Якщо ви колись купували їх у магазині, точно звертали увагу на спеціальні пакетики з речовиною, яку потрібно додавати у воду, аби квіти стояли довше.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

В цих пакетиках також міститься сахароза та лимонна кислота для зниження pH. На відміну від рослин, що ростуть у ґрунті, які мають коріння та цілу систему запасів їжі для росту, у зрізаних квітів є тільки стебла.

І тоді цукор у воді може тимчасово допомогти рослині продовжувати рости – наприклад, для того, аби розкрити щільний бутон квітки.