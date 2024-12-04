Популярне добриво для кімнатних рослин виявилося шкідливим: варто знати

У соцмережах набуває дуже великої популярності лайфхак з використанням підсолодженої цукром води для підживлення кімнатних рослин. Начебто через це вони ростуть швидше та краще.

Попри те, наскільки привабливим здається цей спосіб, квітникарям варто подумати двічі перед тим, як використовувати добриво з цукрової води, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Цукор у тому вигляді, у якому його знають люди, є дуже важливою молекулою для багатьох живих істот на планеті. А ідея використання його у допомозі рослинам досить приваблива, аби її спробувати. Та чи справді це працює?

Чи допомагає вода з цукром у рості рослин?

Якщо давати коротку відповідь на це запитання, то вона проста – ні, цукрова вода аж ніяк не сприяє росту рослин. Насправді для того, щоб рослина розвивалася, їй потрібні сонячне світло, вода та повітря.

І однією з найцікавіших властивостей рослин є їхня здатність самостійно виробляти собі їжу, коли вони мають три потрібні елементи. Все це можливо завдяки фотосинтезу.

Важливо! Фотосинтез – це процес, за допомогою якого рослини перетворюють енергію світла в хімічну, яку вони можуть використовувати для росту.

Насправді вода з цукром може тільки нашкодити вашим рослинам та зіпсувати ґрунт у вазоні, що призведе до подальших проблем з ростом та розвитком квітки. Тож набагато краще буде уникати такого добрива взагалі.



Воду з цукром не можна використовувати для підживлення / Фото Pexels

Коли можна використовувати воду з цукром?

Втім, все ж є один виняток з правила – цукрова вода може стати у пригоді для зрізаних квітів. Якщо ви колись купували їх у магазині, точно звертали увагу на спеціальні пакетики з речовиною, яку потрібно додавати у воду, аби квіти стояли довше.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

В цих пакетиках також міститься сахароза та лимонна кислота для зниження pH. На відміну від рослин, що ростуть у ґрунті, які мають коріння та цілу систему запасів їжі для росту, у зрізаних квітів є тільки стебла.

І тоді цукор у воді може тимчасово допомогти рослині продовжувати рости – наприклад, для того, аби розкрити щільний бутон квітки.