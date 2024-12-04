Популярное удобрение для комнатных растений оказалось вредным: стоит знать

В соцсетях приобретает очень большую популярность лайфхак с использованием подслащенной сахаром воды для подкормки комнатных растений. Вроде бы из-за этого они растут быстрее и лучше.

Несмотря на то, насколько привлекательным кажется этот способ, цветоводам стоит подумать дважды перед тем, как использовать удобрение из сахарной воды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Сахар в том виде, в котором его знают люди, является очень важной молекулой для многих живых существ на планете. А идея использования его в помощи растениям достаточно привлекательна, чтобы ее попробовать. Но действительно ли это работает?

Помогает ли вода с сахаром в росте растений?

Если давать короткий ответ на этот вопрос, то он прост – нет, сахарная вода отнюдь не способствует росту растений. На самом деле для того, чтобы растение развивалось, ему нужны солнечный свет, вода и воздух.

И одним из самых интересных свойств растений является их способность самостоятельно производить себе пищу, когда они имеют три нужных элемента. Все это возможно благодаря фотосинтезу.

Важно! Фотосинтез – это процесс, с помощью которого растения превращают энергию света в химическую, которую они могут использовать для роста.

На самом деле вода с сахаром может только навредить вашим растениям и испортить почву в вазоне, что приведет к дальнейшим проблемам с ростом и развитием цветка. Поэтому гораздо лучше будет избегать такого удобрения вообще.



Воду с сахаром нельзя использовать для подкормки / Фото Pexels

Когда можно использовать воду с сахаром?

Впрочем, все же есть одно исключение из правила – сахарная вода может пригодиться для срезанных цветов. Если вы когда-то покупали их в магазине, точно обращали внимание на специальные пакетики с веществом, которое нужно добавлять в воду, чтобы цветы стояли дольше.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

В этих пакетиках также содержится сахароза и лимонная кислота для снижения pH. В отличие от растений, растущих в почве, которые имеют корни и целую систему запасов пищи для роста, у срезанных цветов есть только стебли.

И тогда сахар в воде может временно помочь растению продолжать расти – например, для того, чтобы раскрыть плотный бутон цветка.