У перший місяць літа чагарники починають формувати урожай. У цей період дуже важливо підживити кущі поживними речовинами. Це стане запорукою отримання солодких та великих ягід.

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Чим підживити смородину в червні

Кущі смородини садівники радять підгодовувати мінеральними та органічними добривами.

Мінеральні добрива

Смородина любить мінеральні добрива, до складу яких входять концентровані швидкодіючі солі. Підживлюйте кущі фосфорно-калійними добривами на початку червня. На один кущик вам потрібно 10 грамів суперфосфату або 10 грамів сульфату калію, які потрібно розчинити у воді.

Зав’язі почнуть формуватися наприкінці червня – на початку липня. У цей період смородину треба підживити ще раз. Також кущі ягід можна посипати деревним попелом. Під кольорову смородину внесіть 200 грамів на один кущ, під чорну – 100 грамів.



Найкращі підживлення для смородини / Фото Pinterest

Органічні добрива

Для смородини можете використовувати компост, торф, послід чи гній. Під час розкладання вони утворюють сполуки, які стимулюють розвиток корисних бактерій і мікроорганізмів. Завдяки органічним добривам смородина швидше отримає з ґрунту поживні речовини.

Перепрілий гній розведіть з водою (1:5). На дорослий кущ потрібне 1 відро добрива, а на молодий – пів відра. Свіжий гній треба залити водою на 3 – 4 дні, а потім використовувати.

Пташиний послід треба змішати з водою у співвідношенні 1:2. На дорослий кущ потрібен 1 кущ розчину, а на молодий – половину відра.

Компост і перегній не містять азоту, а тому їх можна використовувати протягом всього літа. Також ними можна мульчувати ґрунт після поливання.