У випадку з алкоголем більше – точно не означає краще, тож тут важливо точно знати свою міру. І важливо знати, що більшість користі для здоров'я, яку зазвичай приписують вину, стосується саме червоного вина, а не білого чи рожевого. Річ у тому, що саме цей сорт містить поліфенол, що називається ресвератрол. Тож дієтологиня Сара Пфлуградт розповіла, що ж станеться з тілом, якщо ви кожного дня будете пити вино.

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Ваш кишківник

Якщо ви не думали раніше про способи, у які ви можете покращити здоров'я вашого кишківника, то саме час почати замислюватися над цим. Що більше проводять досліджень про те, як цей орган впливає на ваше здоров'я, то очевиднішим стає, що про нього потрібно уважно дбати.

І червоне вино може справді сприяти збільшенню різноманітності мікробіому кишківника – про це свідчить дослідження, опубліковане у ‌Gastroenterology‌. Втім, варто зазначити, що дослідники не виявили такого ж позитивного зв'язку із пивом чи іншими алкогольними напоями.

Ваше серце

Найбільша кількість доказів, що підтверджують користь червоного вина для здоров'я, стосуються саме серця. І дослідження, опубліковане у Molecules‌ 2019 року, свідчить про те, що існує зв'язок між низьким чи помірним споживанням червоного вина та зниженням ризику деяких серцевих захворювань.

Втім, експерти зазначають, що вони все ще скептичні – адже дослідження червоного вина показують асоціації, а не причинно-наслідкові зв'язки. Також можливо, що люди, які випивають по келиху червоного вина на день, займають іншими речами, що корисні для серця – наприклад, дотримуються здорової дієти чи займаються спортом.



Користь вина для серця не доведена / Фото Pexels

Ваше психічне здоров'я

Перш ніж ви подумаєте, що ви заслужили випити келих вина на ніч, потрібно спершу розглянути кілька дуже важливих факторів щодо зв'язку вина та психічного здоров'я. Дослідження у ‌BMC Medicine показало, що учасники дослідження, що випивали від двох до семи напоїв на тиждень, мали меншу ймовірність розвитку депресії – і це хороша новина.

Втім, дослідження тривало протягом семи років, і воно показало, що надмірне споживання алкоголю протягом тривалого періоду часу може бути пов'язане із вищим ризиком депресії, і особливо у жінок. Тож не забувайте про те, щоб дотримуватися міри і не пити більше, ніж один келих для жінок, і максимум два – для чоловіків.

Ваша вага

Безпосередньо келих вина за вечерею навряд чи змусить вас набрати вагу. Але він може призвести до інших звичок, які можуть дати такий результат. У багатьох людей вживання вина призводить до бездумних перекусів. В одному келиху вина міститься приблизно 120 калорій, тож приготуйтеся до того, що за тиждень ви можете отримати вже 840 зайвих калорій.

І якщо ваша мета – це схуднути або підтримувати свою вагу, вам варто спробувати обмежити споживання алкоголю.