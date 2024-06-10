Якщо ваша куплена гортензія має закриту кореневу систему, тоді ви можете висадити її у себе на ділянці і влітку. Головне тут – правильно обрати місце для неї та приготуватися до того, що літня посадка вимагатиме від вас дещо більше зусиль.
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Як правильно садити гортензію влітку
Перш за все, оберіть місце для її посадки та підготуйте ґрунт та яму для рослини. Для гортензії найкраще підходять родючі ґрунти з гумусом, але можна посадити її і у чорнозем. Втім, там вона буде рости дещо гірше; зовсім погано цвістиме гортензія на піщаних ґрунтах.
Дуже важливий критерій для рослини – це кислотність. Вона має бути 5,2 – 6, і саме в цьому діапазоні квіти будуть найяскравішими.
Підготуйте квітку до посадки. В цей процес входить:
- замочіть гортензію на годину – дві у воді;
- акуратно дістаньте з горщика, щоб не пошкодити кореневу систему;
- огляньте, чи не потрібно знімати ком землі чи розправляти коріння.
Гортензію можна посадити й влітку / Фото Pexels
Після цього гортензію потрібно посадити, і перший час рослина потребуватиме затінку від пекучого сонця. Не забувайте також про регулярний полив. І, можливо, вам хочеться насолодитися цвітом в перше ж літо після посадки, проте робити цього не варто. Для того, щоб рослина прижилася, вам потрібно видалити усі суцвіття, якщо вони з'являться.
Якщо під час посадки ви використали поживні суміші, у наступні два роки гортензія не потребуватиме підживлення. Вносити його потрібно тільки у випадку, якщо ви помітите ознаки браку елементів.