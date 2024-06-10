Если ваша купленная гортензия имеет закрытую корневую систему, тогда вы можете высадить ее у себя на участке и летом. Главное здесь – правильно выбрать место для нее и приготовиться к тому, что летняя посадка потребует от вас несколько больше усилий.
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Как правильно сажать гортензию летом
Прежде всего, выберите место для ее посадки и подготовьте почву и яму для растения. Для гортензии лучше всего подходят плодородные почвы с гумусом, но можно посадить ее и в чернозем. Впрочем, там она будет расти несколько хуже; совсем плохо будет цвести гортензия на песчаных почвах.
Очень важный критерий для растения – это кислотность. Она должна быть 5,2 – 6, и именно в этом диапазоне цветы будут самыми яркими.
Подготовьте цветок к посадке. В этот процесс входит:
- замочите гортензию на час – два в воде;
- аккуратно достаньте из горшка, чтобы не повредить корневую систему;
- осмотрите, не нужно ли снимать ком земли или расправлять корни.
Гортензию можно посадить и летом / Фото Pexels
После этого гортензию нужно посадить, и первое время растение будет нуждаться в тени от палящего солнца. Не забывайте также о регулярном поливе. И, возможно, вам хочется насладиться цветом в первое же лето после посадки, однако делать этого не стоит. Для того, чтобы растение прижилось, вам нужно удалить все соцветия, если они появятся.
Если при посадке вы использовали питательные смеси, в последующие два года гортензия не потребует подкормки. Вносить его нужно только в случае, если вы заметите признаки нехватки элементов.