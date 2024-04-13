Побілка дерев може мати як свої недоліки, так і переваги. Та люди, які білять дерева, наполягають на тому, що це допомагає захистити стовбур рослини. Та чи справді це так – читайте у матеріалі.

Цікаво Ви могли цього не знати: чи можна білити дерева вапном

Для чого потрібно білити дерева

Основні переваги побілки, про які найчастіше згадують, стосуються захисту стволів плодових дерев.

Береже кору від сонячних опіків

Білий колір розчину, який використовується для побілки, допомагає відбивати сонячне проміння, і це не дає стовбурам дерев перегріватися. Особливо важливо захистити від перегріву кору молодих рослин – вона ще недостатньо товста, і від опіків може постраждати не тільки кора, але і глибокі тканини стовбура.

Захист від шкідників та патогенних мікроорганізмів

Суміші для побілки, як правило, мають у складі також фунгіциди, вапно та інші речовини, які згубні для комах, що зимують у корі. Також це може захистити ваше дерево від грибкових та інших захворювань.

Найчастіше дерева білять навесні – у травні чи в квітні. І вважається правильним обробляти усі дерева – і плодові, і декоративні, і старі, і молоді саджанці. Та побілка дерев все ще вважається дуже спірним явищем – як з точки зору користі, так і естетики.

Чимало садівників, наприклад, наполягають, що весняна побілка неефективна і навіть шкідлива, тож натомість її потрібно проводити восени. А є думка, що білити взагалі не варто. І один з важливих факторів, на які потрібно звернути увагу, коли ви приймаєте рішення щодо побілки своїх дерев – це склад суміші, яку ви будете використовувати.

Мінуси побілки

У сумішах як основний компонент часто використовується вапно. І воно може захищати стовбур від шкідників, а білий колір захищає від надмірної температури. Та для молодих дерев вапно може бути небезпечним та залишати опіки на корі. Для того, щоб склад вийшов густий, новачки у садівництві часто додають надто багато вапна, і це збільшує небезпеку опіків навіть для кори вже дорослих дерев.

Нанесення побілки у кілька шарів чи надто густий склад деякі вважають перевагою, але це не так. Побілка може затвердіти товстою кіркою, і це заважатиме газообміну, порушить баланс вологи у тканинах кори та заважить їй пропускати світло. Через це навесні ваші дерева можуть погано і невчасно прокидатися та навіть відставати у розвитку.